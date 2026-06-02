País de Gales e Gana se enfrentam em amistoso de preparação para a Copa do Mundo

País de Gales e Gana se enfrentam em amistoso de preparação para a Copa do Mundo
Seleções de Gales e Gana jogam amistoso marcado pelo aniversário de 150 anos da federação galesa. Ambos os times têm desfalques importantes, mas buscam ajustar detalhes para o Mundial.

As seleções do País de Gales e de Gana se enfrentam nesta terça-feira (2), às 15h45 (horário de Brasília), no Cardiff City Stadium , em Cardiff, País de Gales, em um amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo.

O jogo tem um significado especial, pois marca o 150º aniversário da Football Association of Wales, a terceira federação de futebol mais antiga do mundo. O técnico galês, Craig Bellamy, terá importantes baixas: Jordan James, Rubin Colwill, Mark Harris e Liam Cullen estão fora por lesão, enquanto Harry Wilson e Ben Cabango foram retirados da lista última hora.

Por outro lado, Connor Roberts, Chris Mepham e Ben Davies retornam após se recuperarem de lesões e reforçam o grupo. Gana, por sua vez, busca sua primeira vitória em amistosos no ano na reta final da preparação para o Mundial, onde está no Grupo L com Inglaterra, Croácia e Panamá. O técnico português Carlos Queiroz também tem desfalques significativos: Mohammed Kudus e Mohammed Salisu estão fora, o que prejudica a criação ofensiva e a solidez defensiva.

Jordan Ayew, Thomas Partey e Antoine Semenyo devem liderar a equipe em Cardiff. As prováveis escalações são: País de Gales: Darlow; Connor Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham e Neco Williams; Ethan Ampadu e Josh Sheehan; Brennan Johnson, Joel Colwill e Sorba Thomas; Kieffer Moore. Gana: Ati-Zigi; Djiku, Abdul Mumin, Aidoo e Baba Abdul Rahman; Thomas Partey e Elisha Owusu; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Ernest Nuamah; Abdul Fatawu Issahaku

