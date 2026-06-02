País de Gales e Gana empatam em amistoso movimentado sem gols

Em partida amistosa em Lisboa, País de Gales e Gana ficaram no 0 a 0, com Daniel James acertando a trave e Jordan Ayew perdendo chances. Jogo teve equilíbrio e boas defesas.

Em um amistoso internacional disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, as seleções de País de Gales e Gana empataram em 0 a 0 em uma partida repleta de oportunidades e emoção.

O jogo, que marcou o preparo de ambas as equipes para as próximas competições, foi dominado por um ritmo intenso desde o apito inicial. Os galeses, sob o comando do técnico Rob Page, mostraram solidez defensiva, enquanto os ganenses, liderados por Chris Hughton, apostaram em contra-ataques rápidos e na velocidade de seus atacantes.

O primeiro tempo foi marcado por chances claras de gol para os dois lados, com destaque para o meia Daniel James, que acertou a trave aos 25 minutos após uma jogada individual pela direita. James, que atua pelo Leeds United, foi o principal nome galês na primeira etapa, criando perigo constante com seus dribles e cruzamentos.

Pelo lado de Gana, Jordan Ayew, do Crystal Palace, teve a melhor oportunidade ao receber um passe de Abdul Fatawu e finalizar com o pé esquerdo de fora da área, mas a bola foi defendida pelo goleiro Danny Ward. A partida seguiu equilibrada, com ambas as equipes buscando o gol, mas sem sucesso. O segundo tempo começou com Gana pressionando mais, e o técnico Hughton fez alterações para aumentar a intensidade.

Aos 55 minutos, Gideon Mensah sofreu uma falta e, na cobrança, a defesa galesa afastou o perigo. O País de Gales respondeu com uma cabeçada de Kieffer Moore, que exigiu boa defesa do goleiro Lawrence Ati-Zigi. Aos 70 minutos, Daniel James voltou a brilhar, mas sua finalização de perto foi defendida. Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto, com ambas as equipes arriscando de longe.

David Brooks, que entrou no segundo tempo, teve uma chance clara aos 80 minutos, mas seu chute foi bloqueado pela defesa ganense. Do outro lado, Jordan Ayew quase marcou em um chute colocado que passou rente à trave. O empate sem gols refletiu o equilíbrio da partida, com ambas as seleções mostrando pontos positivos e aspectos a melhorar. O técnico Rob Page elogiou a atuação de sua equipe, destacando a criação de oportunidades, mas lamentou a falta de pontaria.

Já Chris Hughton ressaltou a organização defensiva de Gana, que conseguiu neutralizar os principais ataques galeses. O amistoso serviu como teste importante para ambos os lados, que agora se preparam para seus próximos compromissos oficiais. Com a temporada de clubes em andamento, muitos jogadores buscaram mostrar serviço para garantir vaga nas próximas convocações. O jogo, embora sem gols, proporcionou um bom espetáculo para os torcedores presentes, que puderam ver lances de habilidade e determinação em campo.

Agora, as seleções seguem com seus planejamentos, visando melhorar o desempenho e alcançar resultados positivos nos próximos desafios





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