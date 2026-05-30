Píer do Emissário de Rio das Ostras é revitalizado e prepara reabertura oficial

Após ampla reforma, o Píer do Emissário, cartão-postal de Rio das Ostras, será reaberto ao público com novas infraestruturas e segurança, marcando a retomada de um importante ponto turístico e de lazer.

Revitalizado, o Píer do Emissário volta a receber moradores e turistas em um dos cenários mais famosos de Rio das Ostras. Paisagem de cartão-postal, ponto de encontro de famílias, cenário de fotografias e um dos lugares mais visitados da cidade, o Píer do Emissário está pronto para retomar suas atividades após um amplo processo de revitalização .

A reabertura oficial está marcada para a próxima quarta-feira, 4 de junho, às 9h, inaugurando uma nova fase para um dos espaços mais icônicos do município. Esta entrega vai além de uma simples obra concluída; a revitalização devolve à população um ambiente tradicional de convivência, contemplação da natureza e lazer, especialmente durante um dos períodos mais movimentados do calendário turístico local, o Festival de Jazz & Blues.

Localizado no bairro Costazul, o píer passou por intervenções que visaram unir segurança, acessibilidade e valorização urbana. Entre as melhorias implementadas estão a instalação de novos guarda-corpos em toda a estrutura, nova iluminação, pintura completa, adequações para mobilidade e a construção de uma nova rampa de acesso ligando o calçadão ao píer. O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, destacou que a revitalização reforça a importância de preservar espaços que fazem parte da identidade do município.

Além de proporcionar mais conforto e segurança para os frequentadores, a modernização fortalece o potencial turístico da região, um dos principais polos de visitação da cidade. A cerimônia de inauguração contará com apresentação da Ostras Band, que também participa da abertura do tradicional Festival de Jazz & Blues, ampliando o clima de celebração em um dos pontos mais conhecidos do litoral fluminense.

A expectativa é que o espaço renovado volte a ser palco de encontros, caminhadas, contemplação do mar e atividades culturais, fortalecendo a conexão entre moradores, visitantes e este cenário marcante de Rio das Ostras





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