OVNI filmado por influencer no Paraná não é extraterrestre, dizem especialistas

Enquanto especialistas afirmam que um OVNI filmado por uma influencer no Paraná não é de origem extraterrestre, uma auditoria interna da Cedae aponta prejuízo de R$ 220 milhões com a contratação da empresa Master. Em outras notícias, a ex-participante do BBB Fani Pacheco compra um novo apartamento em Nova Iguaçu, e o mistério em torno do assassinato de Arthur em 'Quem ama cuida' continua a intrigar os telespectadores.

Especialistas afirmam que objeto voador não identificado ( OVNI ) filmado por uma influencer no Paraná não é de origem extraterrestre. De acordo com os especialistas, o objeto não apresenta sinais que indiquem uma origem não terrestre.

Em outras notícias, o ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) Edilson Capetinha se tornou comentarista da Copa do Mundo. Uma auditoria interna da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro (Cedae) apontou um prejuízo de R$ 220 milhões com a contratação da empresa Master e um roteiro semelhante ao do Rioprevidência. A investigação aponta que os aportes na companhia começaram dias depois de um jantar do ex-governador Cláudio Castro com o empresário Vorcaro em Nova York.

O ex-governador nega qualquer interferência nos investimentos da empresa. Em uma notícia relacionada à vida pessoal, a ex-participante do BBB Fani Pacheco comprou um novo apartamento na cidade de Nova Iguaçu. Ela afirmou que 'aqui construí histórias'. Em uma mensagem, parece que Vorcaro priorizou pagamentos ao filme 'Dark Horse' após um pedido do senador Flávio Bolsonaro.

Por fim, o mistério em torno do assassinato de Arthur em 'Quem ama cuida' continua a intrigar os telespectadores. O crime ocorreu durante o casamento do milionário com Adriana, desencadeando uma série de eventos misteriosos. O tenista brasileiro João Fonseca lamentou sua eliminação nas quartas de final do Roland Garros, mas valorizou sua campanha. Ele foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0 (6/4, 6/3 e 7/6)





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