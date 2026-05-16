Outboxing Fight Night 3 ganha transmissão e principal evento do mês

O Outboxing Fight Night 3, o maior evento de boxe profissional do país, será realizado na noite deste sábado (16) com transmissão ao vivo e gratuita no YouTube da organização. A luta principal da noite terá o campeão brasileiro interino dos cruzadores, Nelbe Jacudino, e o desafiante Michel Vereador.

Nelbe Jacudino e Michel Vereador fazem a luta principal do Outboxing Fight Night 3 neste sábado (16) - (Foto: Reprodução) O Outboxing Fight Night 3 será realizado na noite deste sábado (16), com transmissão ao vivo e gratuita no YouTube da organização.

O principal evento de Boxe profissional do país terá grandes combates e a disputa do título brasileiro do Conselho Nacional de Boxe (CNB) em jogo. A luta principal da noite terá o campeão brasileiro interino dos cruzadores, Nelbe Jacudino, e o desafiante Michel Vereador. Mais experiente, Nelbe busca defender o cinturão diante do rival, em um confronto cercado de expectativa pelos fãs do boxe nacional. Outras lutas de destaque também prometem ser destaque para o fã de nobre arte.

No peso-super-pena, Demeson Pendragon mede forças contra Robson ‘O Brabo’ Pinheiro. Entre as mulheres, no peso-médio, Dan Bastieri e Mirela Vargas estão com a expectativa alta para um combate de alto nível. O Outboxing Fight Night 3 terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA no canal oficial da organização no YouTube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

A narração ficará por conta de Eduardo D’Alessandro, com comentários de Genival Gomes, árbitro e juiz de Boxe, além de Cosme Nascimento, ex-integrante da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico. Calendário da CBJJD passou por uma atualização após incêndio no Velódromo, mas segue recheado de eventos até o fim do ano; confira ADCC ganha participação da APAE e reforça papel social das artes marciais na inclusão; confira Duelo super-médio entre Eduardo e Diego será uma das atrações no Outboxing Fight Night 3, que ocorre neste sábado (16); confira Evento marca o retorno da organização ao Brasil com disputa do título meio-pesado e do cinturão interino dos leves no Ginásio do Polvilho.

Faixas-pretas destacam como o Jiu-Jitsu ajuda no combate ao bullying entre crianças nas escolas Sociais da De La Riva Jardim Guanabara, Glaucius Marques e Pedro Souza reforçam a importância do Jiu-Jitsu no desenvolvimento emocional, disciplina e autoconfiança Se preferirem, você pode voltar e escolher nosso plano de acesso digital





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