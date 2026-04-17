Ouro Sobe e Dólar Cai com Alívio Geopolítico e Expectativa de Corte de Juros

Ouro e prata registram alta em resposta à liberação do Estreito de Ormuz e ao cessar-fogo entre Israel e Líbano. Dólar recua, e mercado precifica cortes de juros do Fed ainda em 2026.

O metal precioso ouro registrou valorização ao final da sessão desta sexta-feira, 17 de maio, impulsionado por um cenário geopolítico que apresentou sinais de arrefecimento das tensões. A reabertura do Estreito de Ormuz e o início de um cessar-fogo entre Israel e Líbano foram os principais catalisadores desse alívio. A desvalorização do dólar americano, também em reflexo às mudanças observadas no Oriente Médio, contribuiu para sustentar a ascensão do ouro.

Na plataforma Comex, unidade de negociação de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro com vencimento em junho encerrou o pregão com um avanço de 1,5%, atingindo o valor de US$ 4.879,6 por onça-troy. Essa alta consolidou um ganho semanal de 1,9% para o metal. No que tange à prata, o contrato com vencimento em maio também demonstrou força, fechando o dia com uma valorização de 4%, a US$ 81,842, o que se traduziu em uma ascensão semanal de 7% para o metal branco.

O Irã divulgou comunicados na manhã desta sexta-feira, assegurando que o Estreito de Ormuz estaria aberto e que essa condição se manteria durante todo o período de vigência da trégua entre Israel e Líbano, prevista para durar 10 dias. Adicionalmente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou em sua rede social Truth Social que os israelenses estariam impedidos de realizar bombardeios em Beirute. O clima de otimismo foi corroborado por notícias veiculadas pela mídia internacional, que apontavam para a possibilidade de um encontro entre representantes dos Estados Unidos e do Irã ainda neste fim de semana, com a expectativa de que um acordo definitivo para o fim do conflito pudesse ser alcançado.

Analistas do Commerzbank ressaltaram que o cenário de esperanças para o término da guerra atenua as preocupações de que os bancos centrais se vejam forçados a responder a riscos inflacionários mais elevados por meio de uma política monetária mais restritiva, o que, por sua vez, eleva o custo de oportunidade de se manter posições em ouro.

Posteriormente às notícias animadoras no âmbito diplomático, o mercado financeiro passou a precificar com maior probabilidade a possibilidade de o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, realizar cortes nas taxas de juros ainda em 2026. Dados da ferramenta do CME Group indicam que a maioria dos investidores antecipa uma redução nas taxas de juros para dezembro deste ano. Em sintonia com o noticiário geopolítico, o dólar americano sofreu uma desvalorização, tornando o ouro mais acessível para compradores que utilizam moedas distintas do dólar. O índice DXY, que mensura a força da moeda americana em relação a um conjunto de moedas globais, chegou a registrar 98,023 por volta das 14h30, horário de Brasília.

O comportamento do ouro e da prata reflete a complexa interação entre eventos geopolíticos, políticas monetárias e a percepção de risco nos mercados internacionais.

O impacto da desescalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio sobre os mercados financeiros globais se mostrou evidente nesta sexta-feira. A liberação do Estreito de Ormuz e a cessação das hostilidades entre Israel e Líbano geraram um efeito cascata positivo, que começou com a valorização dos metais preciosos e se estendeu à expectativa de afrouxamento da política monetária nos Estados Unidos. A queda do dólar americano serviu como um importante propulsor para o ouro, pois o torna mais atraente para detentores de outras moedas. A redefinição das expectativas em relação às decisões futuras do Fed, com uma probabilidade crescente de corte de juros em dezembro, demonstra a sensibilidade do mercado a esses desenvolvimentos.

As declarações do presidente Trump, proibindo bombardeios em Beirute, e a potencial reunião entre EUA e Irã, com vistas a um acordo de paz, apontam para um possível fim da instabilidade na região. Esse cenário de descompressão de riscos é particularmente benéfico para o ouro, que tradicionalmente se beneficia de períodos de incerteza e aversão ao risco. Ao mitigar as preocupações com a inflação, a normalização das tensões geopolíticas reduz a pressão sobre os bancos centrais para adotarem políticas monetárias mais apertadas, o que, por sua vez, diminui o custo de oportunidade de manter o ouro como um ativo de reserva de valor.

A dinâmica observada no mercado de metais preciosos nesta sexta-feira é um reflexo claro de como os eventos globais podem influenciar os preços de ativos financeiros. A convergência de notícias positivas no front diplomático, combinada com a fragilidade momentânea do dólar, criou um ambiente propício para a valorização do ouro e da prata. A capacidade do mercado de precificar rapidamente essas mudanças e ajustar as expectativas sobre as futuras ações dos bancos centrais sublinha a interconexão e a volatilidade dos mercados financeiros contemporâneos. A perspectiva de um acordo duradouro e a subsequente queda na percepção de risco global podem continuar a moldar o comportamento desses ativos nas próximas semanas





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ouro Prata Dólar Geopolítica Política Monetária

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ouro fecha em queda leve com incertezas no Oriente MédioSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Bitcoin sobe, com mercado cauteloso em meio a incertezas entre EUA e IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Sobe o número de mortos em ataque a tiros em escola na TurquiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Papa Leão critica em Camarões mundo ‘devastado por tiranos’Pontífice sobe o tom da comunicação em meio a ataques do presidente dos EUA, Donald Trump

Read more »

Premiação do Aberto da França sobe quase o dobro dos últimos dois anosApesar do aumento anunciado, de 9,5%, a premiação de Roland Garros ainda fica atrás da de outros slams

Read more »

Mercados Reagem a Eventos Globais e Domésticos: Dólar Cai, Petróleo Sobe, Ibovespa Recua, Juros Futuros em Alta e Novas Políticas no Chile e BrasilO dólar reverteu suas altas após declarações de Trump sobre o Irã, enquanto o petróleo encerrou o dia em ganhos. No Brasil, o Ibovespa registrou queda, impulsionado pela percepção de conservadorismo nas falas de um diretor do Banco Central que levaram os juros futuros às máximas. A bolsa de Nova York apresentou leve alta. Uma nova política de imigração no Chile resultou nas primeiras deportações. No setor cooperativista brasileiro, uma nova norma de capital mínimo é vista como oportunidade de crescimento, com projeção de R$ 1 trilhão em ativos totais. A Lufthansa anuncia cortes de capacidade e retirada de aeronaves para mitigar custos com guerra e greves, citando o aumento dos preços dos combustíveis. Paralelamente, o papel do filho de Fernando Henrique Cardoso em sua interdição é detalhado.

Read more »