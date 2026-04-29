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Ouro em Queda: Tensão Irã-EUA e Expectativas do Fed Pressionam Preços

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Ouro em Queda: Tensão Irã-EUA e Expectativas do Fed Pressionam Preços
OuroIrãEUA
📆4/29/2026 7:58 PM
📰CNNBrasil
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O preço do ouro registrou queda nesta quarta-feira, influenciado pela falta de progresso nas negociações entre Irã e EUA, e pela expectativa de manutenção das taxas de juros pelo Federal Reserve. O mercado aguarda desdobramentos no Oriente Médio e a decisão do Fed.

O mercado de ouro apresentou um comportamento de baixa nesta quarta-feira, 29 de maio, com o preço do metal precioso atingindo o patamar de US$ 4.500, refletindo uma queda significativa em relação às sessões anteriores.

Essa retração é impulsionada por uma combinação de fatores geopolíticos e econômicos que exercem pressão sobre o valor do ouro. A principal preocupação reside na ausência de progressos concretos nas negociações diplomáticas entre o Irã e os Estados Unidos, um cenário que alimenta a incerteza e a instabilidade no Oriente Médio.

A escalada das tensões, com relatos de planos dos EUA para manter o bloqueio naval contra embarcações iranianas e as subsequentes ameaças de retaliação por parte de Teerã, intensificam o temor de um conflito prolongado e de consequências imprevisíveis para a economia global. As declarações do presidente Donald Trump, enfatizando a necessidade de o Irã 'se acertar' e 'ficar esperto logo', não contribuem para a dissipação dessas preocupações, reforçando a percepção de um impasse nas negociações.

Além do cenário geopolítico, a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião desta quarta-feira também exerce influência sobre o mercado de ouro. A manutenção dos juros altos, embora possa ser vista como um sinal de estabilidade econômica, reduz o apelo do ouro como um ativo de proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda.

Historicamente, o ouro tem sido considerado um porto seguro em tempos de incerteza econômica, mas a perspectiva de juros altos diminui sua atratividade em comparação com outros investimentos que oferecem retornos mais elevados. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em junho registrou uma queda de 1%, fechando a US$ 4.561,5 por onça-troy. A prata também acompanhou a tendência de baixa, com uma queda de 2,3%, encerrando a sessão a US$ 71,569.

A desvalorização de ambos os metais preciosos reflete a mudança no cenário macroeconômico, conforme avaliado pelo Saxo Bank, que destaca que a guerra com o Irã alterou abruptamente as perspectivas de longo prazo para o ouro e a prata, apesar de seus fundamentos subjacentes permanecerem sólidos. Analistas do Saxo Bank apontam que a reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica para o transporte de petróleo, e a consequente queda nos preços do petróleo seriam o principal catalisador para uma alta nos preços dos metais preciosos.

A interrupção do fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz poderia gerar um aumento significativo nos preços da energia, o que, por sua vez, impulsionaria a demanda por ouro como um ativo de proteção contra a inflação. No entanto, a ausência de avanços nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos e a manutenção da postura firme dos EUA em relação ao bloqueio naval contra o Irã diminuem as chances de uma resolução rápida do conflito e, consequentemente, de uma reabertura do Estreito de Ormuz.

O mercado aguarda com expectativa o resultado da reunião de política monetária do Fed, na esperança de que o banco central forneça sinais claros sobre suas intenções em relação às taxas de juros. A aprovação da indicação de Kevin Warsh para a presidência do Banco Central dos EUA pelo Comitê Bancário do Senado também é um fator a ser monitorado, pois a escolha do novo presidente pode influenciar a direção da política monetária do país.

Em resumo, o mercado de ouro permanece sensível aos desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio e às decisões de política monetária do Fed, com a incerteza e a volatilidade como características predominantes

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