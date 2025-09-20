Head Topics

Otto Alencar designa Alessandro Vieira como relator da 'PEC da Blindagem' e sinaliza rejeição no Senado

Otto Alencar designa Alessandro Vieira como relator da 'PEC da Blindagem' e sinaliza rejeição no Senado
PEC Da Blindagem, Otto Alencar, Alessandro Vieira
O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, designou Alessandro Vieira como relator da PEC da Blindagem, indicando a intenção de rejeitar a proposta que visa blindar parlamentares de investigações. A decisão reflete a oposição à medida e a defesa da transparência e da responsabilização dos políticos.

Em flagrante oposição à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que ficou conhecida como 'PEC da Blindagem', o presidente da Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ) do Senado, Otto Alencar , tomou uma decisão significativa ao designar o senador Alessandro Vieira como relator da medida dentro da comissão. Esta escolha demonstra a firme intenção de barrar a proposta que visa blindar parlamentares de investigações judiciais, um tema que gerou grande controvérsia e repúdio na sociedade.

A expectativa do senador Alencar, que pertence ao PSD, é que Vieira apresente, já na próxima semana, um parecer recomendando a rejeição da PEC. Esta proposta, em essência, almeja estabelecer que qualquer ação judicial contra deputados e senadores só possa ser iniciada mediante a aprovação do Congresso Nacional, através de votação secreta. A medida, se aprovada, criaria um mecanismo que dificulta a responsabilização de políticos por atos ilegais, minando a transparência e a confiança da população nas instituições.\Em entrevista ao veículo Radar, o senador Otto Alencar detalhou suas razões para a oposição à PEC da Blindagem. Ele declarou que irá conversar com os demais senadores da CCJ para avaliar o clima e a receptividade ao relatório de Vieira. O senador expressou claramente sua avaliação sobre o cenário atual, afirmando que o ambiente na CCJ é desfavorável à aprovação da proposta. Ele enfatizou que a população rejeitou a ideia de blindar os parlamentares, considerando-a inaceitável. Alencar ressaltou que a extensão da imunidade parlamentar, como proposto na PEC, pode levar à impunidade, um cenário indesejado em uma democracia. O senador também destacou que a sociedade demanda transparência dos políticos e que a votação secreta, prevista na proposta, vai na contramão dessa exigência. Ele criticou a postura de alguns políticos que, segundo ele, vivem em uma espécie de 'redoma', alheios às demandas e expectativas da população. O presidente da CCJ deixou claro que, em sua opinião, ninguém, independentemente de sua posição ou poder, está acima da lei. 'Ninguém tem o direito de não ser investigado. Nem o papa. Todos estamos sujeitos à lei', afirmou com veemência.\O processo legislativo, conforme detalhado por Otto Alencar, seguirá um curso definido. Caso o parecer pela rejeição da PEC seja aprovado na CCJ, a decisão será encaminhada ao plenário do Senado. No plenário, os senadores terão que confirmar a decisão da comissão para que a PEC seja efetivamente derrubada. É importante ressaltar que, mesmo antes de a proposta ser aprovada na Câmara dos Deputados, Otto Alencar já havia demonstrado sua oposição e sinalizado que não via espaço para a PEC avançar no Senado. Essa postura consistente demonstra a firme determinação do presidente da CCJ em defender a transparência e a responsabilização dos parlamentares, em consonância com os anseios da sociedade. A atuação de Alencar e a escolha de Alessandro Vieira como relator evidenciam a resistência do Senado à tentativa de blindar os políticos, reforçando a importância da fiscalização e da responsabilidade no exercício do mandato parlamentar. A expectativa é que a decisão da CCJ sirva como um importante precedente na discussão sobre a imunidade parlamentar e a necessidade de garantir a justiça e a igualdade perante a lei

PEC Da Blindagem Otto Alencar Alessandro Vieira CCJ Senado Imunidade Parlamentar Transparência

 

