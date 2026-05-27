Othon Bastos agradece homenagens de aniversário e anuncia retorno aos palcos em agosto

Afastado dos palcos por lesão, ator de 89 anos se emociona com mensagens de fãs e adianta volta do monólogo 'Não Me Entrego, Não!' para agosto.

O ator Othon Bastos , um dos nomes mais emblemáticos do teatro e da televisão brasileira, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 26 de setembro, para expressar sua profunda gratidão pelas homenagens e mensagens de carinho que recebeu em seu aniversário .

Em um vídeo emocionado, o veterano de 89 anos agradeceu aos fãs e colegas, destacando a comoção ao saber que quase duas mil pessoas ligaram para desejar felicidades, saúde e, principalmente, um breve retorno aos palcos. Eu espero voltar para ver vocês, afirmou, visivelmente tocado. A publicação gerou uma onda de solidariedade e afeto, reafirmando o lugar de Bastos no coração do público brasileiro.

A celebração do aniversário foi marcada por uma surpresa promovida pela equipe do espetáculo Não Me Entrego, Não! , do qual o ator é protagonista. O perfil da produção compartilhou imagens da festa e registrou a emoção de Bastos ao receber uma enxurrada de mensagens nas redes sociais. Estava muito emocionado e agradecido pela reunião em sua festa, escreveu a produção, agradecendo a todos pelas homenagens ao nosso querido ator.

O monólogo, que marca a estreia de Bastos nesse formato solo, celebra seus mais de 70 anos de carreira, revisitando momentos marcantes de sua trajetória artística, desde os primeiros passos no teatro até os papéis icônicos na TV. No entanto, a volta aos palcos precisou ser adiada. Othon Bastos sofreu um rompimento no tendão, o que obrigou a suspensão das sessões previstas para maio na Caixa Cultural em Brasília.

A produção anunciou que o espetáculo será retomado entre os dias 6 e 14 de agosto, e a expectativa é grande. Não Me Entrego, Não! é um trabalho que reflete a resiliência e a paixão do artista, que, mesmo aos 89 anos, segue se dedicando à arte com a mesma intensidade de sempre.

A peça é uma viagem pela memória afetiva e profissional de Bastos, incluindo histórias de suas colaborações com grandes nomes como Glauber Rocha e sua participação em clássicos do cinema nacional. Além do teatro, Othon Bastos construiu uma sólida carreira na televisão, com papéis marcantes em novelas e séries. Sua voz grave e presença cênica inconfundíveis o tornaram um dos atores mais respeitados do país.

A comoção gerada pelo seu aniversário e as mensagens de apoio revelam o carinho do público por um artista que dedicou a vida à cultura brasileira. Enquanto se recupera, ele segue ativo nas redes, interagindo com fãs e celebrando as pequenas conquistas. A expectativa é que, em agosto, ele esteja de volta aos palcos, provando que, como o título do espetáculo sugere, não se entrega jamais. A trajetória de Othon Bastos é marcada por superação e talento.

Desde os primeiros anos no teatro de rua até os grandes palcos e estúdios, ele construiu um legado que inspira gerações. O carinho recebido no aniversário é um reflexo do respeito que conquistou. Enquanto se prepara para voltar, ele deixa uma mensagem de gratidão e esperança, mostrando que a arte e a vida seguem entrelaçadas. O público aguarda ansiosamente seu retorno, certo de que, com ele, a emoção e a qualidade estarão garantidas





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