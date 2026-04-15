Osklen Apresenta Coleção que Celebra o 'Soft Power' Carioca na Rio Fashion Week

Oskar Metsavaht mistura elementos da cultura carioca com materiais inovadores em desfile que abre a Rio Fashion Week, homenageando o estilo de vida do Rio de Janeiro.

A Osklen abriu a Rio Fashion Week com um desfile impactante no Palácio da Cidade, apresentando uma coleção que celebra o ' soft power ' carioca. A inspiração veio diretamente do icônico calçadão de Ipanema , um verdadeiro desfile de moda a céu aberto, onde a diversidade de estilos, cores e personagens se encontram. Oskar Metsavaht , o criador da marca, ousou em suas misturas, combinando materiais contrastantes e criando um inverno leve e vibrante. A passarela foi palco para a apresentação de peças que personificam a atitude descontraída e sofisticada do Rio de Janeiro, com silhuetas fluidas e cores que remetem à beleza natural da cidade. A coleção é um reflexo da identidade da Osklen , que busca constantemente explorar a cultura brasileira e transformá-la em moda, com uma estética que transcende tendências e se mantém relevante ao longo do tempo. A marca reafirma sua capacidade de inovar e de dialogar com o público, oferecendo peças que expressam a liberdade e a leveza do estilo de vida carioca, com um toque de elegância e sofisticação.

A coleção apresentada na Rio Fashion Week trouxe uma seleção de peças que equilibram a rusticidade com a modernidade, a natureza com a tecnologia. A combinação de juta rústica, náilon tecnológico, seda e lamê plissado resultou em um visual único e sofisticado. Os drapeados em tecidos fluidos, com estampas psicodélicas que lembram o tie-dye, adicionaram um toque de irreverência e originalidade. Vestidos em degradê alaranjado, que evocam o pôr do sol do Arpoador, alongaram a silhueta, conferindo um ar de elegância e feminilidade. Os acessórios, como tênis estilosos e os fios dentais vertiginosos, complementaram os looks, sugerindo uma transição perfeita da praia para a balada. A Osklen também reafirmou sua expertise na utilização do couro de pirarucu, matéria-prima amazônica que se tornou um dos pilares da marca. Tops, saias, bolsas e bermudas em couro de pirarucu foram apresentados em diferentes momentos do desfile, reforçando a conexão da Osklen com a natureza e o compromisso com a sustentabilidade. A coleção, que revisitou clássicos da marca, como as coleções NeoTropical (2007) e United Kingdom of Ipanema (2008), demonstrou a atemporalidade do bom gosto e a capacidade da Osklen de se manter relevante no cenário da moda.

A Osklen, com sua nova coleção, não apenas apresentou roupas, mas também transmitiu uma mensagem sobre a identidade carioca. A marca demonstrou sua habilidade de capturar a essência do Rio de Janeiro e transformá-la em moda, com um olhar que celebra a diversidade, a liberdade e a beleza natural da cidade. O desfile foi um momento de celebração do estilo de vida carioca, com peças que refletem a atitude descontraída e sofisticada da população local. A coleção é uma ode ao 'soft power' da cidade, à sua capacidade de influenciar e inspirar, e à sua beleza singular. A Osklen, com essa coleção, reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a valorização da cultura brasileira. A marca continua a ser um farol de criatividade e estilo, consolidando sua posição como uma das principais referências da moda nacional e internacional. A coleção apresentada no Palácio da Cidade é um convite para mergulhar no universo da Osklen e descobrir a magia do Rio de Janeiro, através de peças que transcendem o tempo e celebram a beleza atemporal





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