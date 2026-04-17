Oscar Schmidt, o Mão Santa, morre aos 68 anos: Um legado de amor ao basquete e ao Brasil

O mundo do basquete se despede de Oscar Schmidt, o icônico "Mão Santa", que faleceu aos 68 anos. Sua carreira lendária, marcada por recordes, a conquista histórica nos Jogos Pan-Americanos de 1987 e a escolha em defender o Brasil em vez da NBA, o consagrou como um dos maiores atletas de todos os tempos, inspirando gerações com sua paixão e dedicação inabaláveis ao esporte e à pátria. Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado permanece como um farol de inspiração.

O basquete brasileiro e mundial lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt , o lendário " Mão Santa ", aos 68 anos, em São Paulo. A notícia, que abalou o esporte nesta sexta-feira, 17 de maio, marca a despedida de um dos atletas mais icônicos e queridos de todos os tempos. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, eterno camisa 14, sucumbiu a uma parada cardíaca, deixando um legado inestimável.

Nascido em Natal (RN) em 1958, Oscar teve uma infância itinerante, influenciada pela carreira militar de seu pai, passando por Brasília antes de se estabelecer em São Paulo aos 16 anos. Sua paixão inicial era o futebol, mas sua estatura prodigiosa, alcançando rapidamente os 2,05m, e o incentivo de figuras como o técnico Laurindo Miura, o direcionaram para as quadras de basquete ainda aos 13 anos. O que começou como uma adaptação física se transformou em uma dedicação quase monástica. Oscar era famoso por sua ética de trabalho implacável, passando horas após os treinos oficiais aprimorando seus arremessos incansavelmente, buscando uma perfeição que o consagraria mundialmente. Sua ascensão foi meteórica: logo foi reconhecido como o melhor jogador juvenil sul-americano e convocado para a Seleção Brasileira principal. O excelente desempenho na equipe nacional chamou a atenção de Cláudio Mortari, então técnico do Brasil, que o levou para jogar no Sírio, em São Paulo, clube que Mortari também treinava. Sua carreira internacional começou com passagens por equipes como o Paschoalotto, onde brilhou, e o Monte Líbano, antes de participar dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, onde o Brasil conquistou a 5ª colocação. Após essa experiência, jogou pelo América-RJ e, em seguida, iniciou sua promissora jornada pela Europa. O nome de Oscar Schmidt está eternamente gravado na memória do basquete brasileiro, especialmente em 23 de agosto de 1987. Nessa data memorável, Oscar liderou a Seleção Brasileira a uma das vitórias mais significativas da história do esporte nacional, sucedendo a geração de ouro das décadas de 50 e 60: a épica conquista dos Jogos Pan-Americanos contra os Estados Unidos, em pleno território americano, em Indianápolis. Ao lado de companheiros lendários como Marcel, Guerrinha, Cadum, Pipoka e Rolando Ferreira, Oscar protagonizou uma virada espetacular contra o time universitário americano, considerado invencível e que contava com futuros membros do Hall da Fama da NBA. A performance surreal, com uma avalanche de arremessos de três pontos e 46 pontos marcados por Oscar, revertendo uma desvantagem de 20 pontos, transcendeu o esporte e se tornou um mito nacional. Essa atuação catapultou a imaginação popular para a possibilidade de Oscar brilhar na NBA. Curiosamente, anos antes, ele já havia sido selecionado pelo New Jersey Nets, que hoje se tornaram o Brooklyn Nets. No entanto, as regras da Federação Internacional do Basquete (FIBA) e da NBA até o final dos anos 80 proibiam que jogadores atuantes na liga americana representassem suas seleções nacionais. Sendo a figura central da seleção brasileira e sem garantias de um papel de destaque na NBA devido às restrições a jogadores estrangeiros, a decisão de Oscar de priorizar a seleção e o Brasil se tornou uma de suas bandeiras mais fortes, um símbolo de amor à pátria e ao esporte. Embora a NBA tenha perdido um talento potencial, o basquete europeu ganhou um monarca indiscutível. Oscar jogou por 11 temporadas na Itália, defendendo o Caserta e o Pavia, onde se tornou o primeiro jogador a ultrapassar a marca histórica de 10 mil pontos na liga italiana. Sua passagem pela Espanha, com o Valladolid, também foi brilhante, antes de seu retorno ao Brasil em 1995 para vestir as camisas do Flamengo e do Minas. Ao longo de uma carreira profissional de 29 anos, Oscar acumulou recordes que pareciam inatingíveis. Ao se aposentar em 2003, ele ostentava o título de maior pontuador da história do basquete, com 49.973 pontos, uma marca que somente em 2024 foi superada por LeBron James. Nas Olimpíadas, Oscar Schmidt permanece como o maior cestinha de todos os tempos, com 1.093 pontos em cinco participações. Ele detém o recorde de maior pontuação em um único jogo olímpico: impressionantes 55 pontos contra a Espanha em Seul, em 1988. Um ano antes de encerrar sua carreira em 2003, Oscar teve a oportunidade única de dividir as quadras com seu filho, Felipe Schmidt, pelo Flamengo, então com 16 anos. Essa experiência, ele sempre considerou sua conquista mais especial, acima de todos os troféus e recordes. A partida de Oscar Schmidt deixa um vazio imenso no esporte, mas seu legado de paixão, dedicação e talento continuará a inspirar gerações de atletas e fãs. A notícia do falecimento de Oscar Schmidt ressoa em um momento em que outros destaques do basquete também ganham espaço na mídia. Nos playoffs da NBA, equipes como os 76ers, impulsionados pela performance de Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, garantiram sua vaga, enquanto os Warriors, com a liderança de Gui Santos, Stephen Curry e Al Horford, protagonizaram uma virada eletrizante sobre os Clippers. O técnico Tiago Splitter celebra a ida aos playoffs em sua temporada de estreia, projetando uma série contra os Spurs, equipe com a qual ele foi campeão como jogador. Os Trail Blazers, com uma cesta decisiva de Deni Avdija, superaram os Suns e também avançaram, marcando a estreia histórica de Splitter como técnico nessa fase. Na Conferência Leste, os Cavaliers, com um terceiro quarto avassalador e show de Donovan Mitchell, venceram os Hawks, prenunciando um possível confronto de playoffs. O cenário esportivo do mês de abril foi particularmente agitado, com a fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, os playoffs da NBA e uma 'final' decisiva na Premier League, tudo disponível para acompanhamento nas plataformas do Disney+





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