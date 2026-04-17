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Oscar Schmidt hospitalizado em São Paulo após mal-estar; família pede discrição

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Oscar Schmidt hospitalizado em São Paulo após mal-estar; família pede discrição
Oscar SchmidtBasqueteHospitalização
📆4/17/2026 7:26 PM
📰CNNBrasil
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Ícone do basquete brasileiro, Oscar Schmidt foi levado a um hospital em São Paulo após sentir um mal-estar. Sua assessoria de imprensa confirmou a informação e solicitou respeito à privacidade da família, enquanto o hospital reitera o pedido de discrição.

O ícone do basquete brasileiro, Oscar Schmidt , foi hospitalizado em São Paulo após sentir um mal-estar. A notícia , confirmada por sua assessoria de imprensa à CNN Brasil, gerou preocupação entre fãs e admiradores do esportista, conhecido carinhosamente como Mão Santa. No momento, os detalhes sobre o seu estado de saúde permanecem escassos, com a própria assessoria ressaltando a ausência de informações concretas e solicitando a colaboração de todos para a preservação da privacidade.

A nota oficial divulgada pela equipe de Oscar Schmidt é clara quanto à necessidade de cautela e respeito: 'Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico. Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais. Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos.' Essa comunicação busca controlar a disseminação de boatos e garantir que qualquer nova informação seja precisa e oficial, evitando especulações que possam afligir ainda mais a família do ex-atleta.

O Hospital Municipal Santa Ana, unidade para onde Oscar Schmidt foi encaminhado, também se pronunciou, reforçando o pedido de discrição feito pela família. Em um comunicado sucinto, a instituição declarou: 'O Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) informa que a família do paciente solicita discrição neste momento. A instituição reafirma seu compromisso com a ética, o cuidado humanizado e a preservação da privacidade de todos os envolvidos. Em breve, a assessoria de comunicação pessoal da família divulgará um comunicado oficial com mais informações.' Essa postura conjunta entre a assessoria pessoal e o hospital demonstra a união de esforços para proteger o momento delicado que Oscar e seus familiares atravessam.

A expectativa é de que, assim que houver dados mais concretos e autorização da família, um comunicado oficial mais detalhado seja emitido, trazendo luz sobre o quadro de saúde do lendário jogador, que marcou gerações com seu talento e carisma nas quadras.

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