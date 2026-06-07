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Os Figurões da Copa: Harry Kane é o sexto destaque da série do EXTRA

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Os Figurões da Copa: Harry Kane é o sexto destaque da série do EXTRA
Copa Do MundoHarry KaneInglaterra
📆6/7/2026 5:16 AM
📰jornalextra
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Harry Kane, atacante da Inglaterra e do Bayern de Munique, é o sexto nome da série Os Figurões da Copa, do jornal EXTRA. Kane é um dos maiores artilheiros da atualidade e busca o título inédito para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

A Copa do Mundo está recheada de craques e, para a competição que começa no próximo dia 11, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o EXTRA preparou uma série especial: Os Figurões da Copa.

O sexto da lista, que terá 50 nomes ao todo, é o atacante Harry Kane, da seleção da Inglaterra e do Bayern de Munique. Kane é um dos artilheiros mais temidos do futebol mundial, com faro de gol apurado e liderança em campo. Nascido em Londres, ele começou sua carreira no Tottenham, onde se tornou ídolo e quebrou recordes, como o de maior artilheiro da história do clube na Premier League.

Sua transferência para o Bayern de Munique em 2023 consolidou sua posição entre os melhores atacantes da atualidade. Na seleção inglesa, Kane foi capitão e peça fundamental na campanha do vice-campeonato da Eurocopa de 2020 e no quarto lugar da Copa do Mundo de 2018. Agora, ele busca o título inédito para a Inglaterra, que não vence um Mundial desde 1966. A expectativa é alta para ver Kane brilhar nos gramados norte-americanos.

Com sua habilidade de finalização e visão de jogo, ele promete ser um dos protagonistas do torneio. Além de Kane, a série Os Figurões da Copa trará outros grandes nomes, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, que também lutam pelo troféu mais cobiçado do futebol. O EXTRA preparou cards especiais para cada jogador, que podem ser baixados e compartilhados nas redes sociais.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica, com a expansão para 48 seleções e jogos em três países. A Inglaterra está no grupo D, ao lado de Sérvia, Eslovênia e uma equipe a ser definida. Harry Kane será a referência ofensiva dos ingleses, apoiado por jovens talentos como Jude Bellingham e Bukayo Saka. O técnico Gareth Southgate confia na experiência de Kane para liderar o ataque.

A preparação da seleção inglesa inclui amistosos contra times de alto nível, e Kane já mostrou estar em forma, marcando gols decisivos. A torcida inglesa sonha com o hexacampeonato, e Kane é a esperança de gols. Sua trajetória inspira novos jogadores e sua dedicação é exemplo dentro e fora de campo. Fora das quatro linhas, Kane é conhecido por seu caráter e profissionalismo, sendo um dos atletas mais respeitados do mundo.

A série Os Figurões da Copa continuará revelando outros craques que farão a diferença no Mundial. Fique ligado no EXTRA para não perder nenhum card. A Copa do Mundo é o palco dos maiores talentos do futebol, e Harry Kane é, sem dúvida, um deles

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Copa Do Mundo Harry Kane Inglaterra Bayern De Munique Futebol

 

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