Oruam foragido após descumprimento de medidas cautelares e envolvimento em tentativa de homicídio contra policiais

O cantor Oruam foi considerado foragido após a expedição de um mandado de prisão preventiva pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A decisão foi tomada depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a liminar que mantinha o cantor em liberdade. Segundo os relatórios que embasaram a decisão judicial, Oruam descumpriu repetidamente as medidas cautelares impostas a ele, com destaque para o uso inadequado do equipamento de tornozeleira eletrônica. Entre outubro e novembro do ano passado, foram registrados mais de 20 episódios de negligência com o equipamento, incluindo situações em que o dispositivo ficou sem bateria ou inoperante, com interrupções que chegaram a durar até dez horas. Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro também denunciou o pai do rapper, Márcio dos Santos Nepomuceno, a mãe de Oruam, Márcia Gama, e outros nove integrantes da organização criminosa. O cantor está foragido e pode dificultar o andamento dos processos e o cumprimento da lei.
NEWS TEXT: Justiça recebe denúncia do MP e Oruam se torna réu em SP. Após a expedição de um mandado de prisão preventiva pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o cantor Oruam foi considerado foragido.
A decisão foi tomada depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a liminar que mantinha o cantor em liberdade. Segundo os relatórios que embasaram a decisão judicial, Oruam descumpriu repetidamente as medidas cautelares impostas a ele, com destaque para o uso inadequado do equipamento de tornozeleira eletrônica.
Entre outubro e novembro do ano passado, foram registrados mais de 20 episódios de negligência com o equipamento, incluindo situações em que o dispositivo ficou sem bateria ou inoperante, com interrupções que chegaram a durar até dez horas. Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro também denunciou o pai do rapper, Márcio dos Santos Nepomuceno, a mãe de Oruam, Márcia Gama, e outros nove integrantes da organização criminosa.
O cantor está foragido e pode dificultar o andamento dos processos e o cumprimento da lei. A defesa do cantor afirmou que as interrupções no funcionamento da tornozeleira eletrônica ocorreram por problemas técnicos e falhas no carregamento do equipamento, sem qualquer intenção de fuga ou descumprimento das determinações judiciais
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