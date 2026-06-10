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Orgulho LGBTQIA+ e o peso do preconceito silencioso nas consultas médicas

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Orgulho LGBTQIA+ e o peso do preconceito silencioso nas consultas médicas
LGBTQIA+Preconceito MédicoEstigma HIV
📆6/10/2026 12:58 PM
📰JornalOGlobo
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Relato pessoal revela como o estigma ligado à orientação sexual ainda influencia diagnósticos de saúde, destacando a necessidade de combater discriminações explícitas e sutis durante o mês do orgulho.

Em tempos de celebração do orgulho LGBTQIA+ , ainda há muito a dizer sobre as formas sutis de discriminação que continuam a marcar a vida de quem vive fora da heteronormatividade.

Eu lembro como se fosse ontem da consulta que mudaria meu jeito de encarar a própria existência. Naquele mês de primavera, após a primeira experiência sexual com outro homem, senti-me mergulhado num turbilhão de culpa, medo e solidão. Decidi procurar um médico renomado, recomendado por amigos, não por questões ligadas à minha orientação, mas para investigar manchas vermelhas que haviam surgido na pele há anos sem explicação.

Quando cheguei ao consultório, o senhor de cabelos brancos me recebeu com perguntas de rotina, tentando descobrir se eu vivia algum momento de estresse. Hipocondríaco, confessei a novidade, como se fosse a primeira vez que saía do armário, ainda que sob a proteção do sigilo profissional.

A reação do médico foi fria, mas eu não percebi nada de anormal até que ele, após longos minutos encarando a tela do computador, interrompeu o silêncio para afirmar que as manchas não eram preocupantes; o que realmente o inquietava seria a "possibilidade de HIV". Seu tom, calculado e distante, fez meu coração acelerar, transformando a consulta em um ataque de pânico.

Pedi que fosse realizado um exame imediatamente, mas ele explicou que eu teria de aguardar a janela imunológica de noventa dias - três meses de espera, de angústia, de silêncio imposto. Naquele instante, percebi que minha sexualidade havia se tornado o ponto de partida para um julgamento clínico desfavorável, reforçando estereótipos que me perseguiam desde a adolescência. Sentia que, ao ter um relacionamento com outro homem, eu já estava condenado a adoecer.

Não voltei mais àquele consultório; decidi fazer testes de farmácia semanalmente, todos negativos, até o fim dos noventa dias. Seis anos depois, ao revisitar o episódio, reconheço nele um ato covarde de preconceito que na hora eu não conseguia identificar. Conversei com colegas médicos e eles me asseguraram que nenhum dos resultados que obtive deveria ter disparado aquele alarme.

A história ilustra como o preconceito cotidiano - silencioso, disfarçado, mas tão corrosivo quanto os discursos mais explícitos - pode se manifestar na relação entre paciente e profissional de saúde. Enquanto a sociedade discute projetos de lei, manifestações e atos de violência física contra a comunidade, essas interações íntimas revelam outra camada de discriminação, onde o intolerante se aproveita da vulnerabilidade do outro para infligir um dano psicológico profundo.

Hoje sabemos que um diagnóstico de HIV não significa mais sentença de morte; os tratamentos atuais permitem uma vida praticamente normal e interrompem a transmissão do vírus. No entanto, o estigma e a desinformação ainda persistem, alimentando medos irracionais e afastando pessoas de buscar cuidados adequados.

Compartilho essa experiência não como denúncia, mas como forma de dar voz àqueles que, como eu, sentam-se em uma cadeira semelhante e ouvem do próprio guardião da saúde frases que ecoam o pior que já pensaram sobre si mesmos. O orgulho, portanto, vai além da festa; ele é também a tentativa de mostrar a quem sofre isolamento que não está sozinho, que há outros que já passaram pelo mesmo e que a luta contra o preconceito continua, tanto nas ruas quanto nas salas de espera dos consultórios

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