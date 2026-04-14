Oposição pede aos EUA asilo político para Alexandre Ramagem após detenção nos Estados Unidos

Líderes da oposição solicitam ao governo americano que agilize o pedido de asilo político para Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, após sua detenção nos Estados Unidos. O caso envolve questões políticas e jurídicas, com críticas ao STF e comparações com a situação de Carla Zambelli.

O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara, anunciou na segunda-feira, 13 de maio, que fará uma solicitação formal à Embaixada dos Estados Unidos . O objetivo é encaminhar um pedido ao governo americano para agilizar a concessão de asilo político ao ex-deputado federal Alexandre Ramagem . Ramagem foi detido em Orlando, Flórida, pelo ICE (Immigration and Customs Enforcement), a polícia de imigração americana. A informação da detenção já consta no site oficial da polícia migratória dos EUA, conforme apurado pela CNN Brasil. O ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal (PF) informou que Ramagem estava foragido, tendo deixado o Brasil de forma clandestina pela fronteira de Roraima com a Guiana.

Gilberto Silva argumenta que Ramagem se considera um perseguido político e, por essa razão, não renovou seu visto de turista nos EUA, que expirou em março deste ano. O deputado enfatizou que a detenção ocorreu devido à irregularidade do visto, indicando que a situação de Ramagem é motivada por perseguição política. Ramagem teria se envolvido em uma infração de trânsito, e ao apresentar seus documentos, a polícia constatou sua situação imigratória irregular, o que culminou em sua detenção.

O deputado Cabo Gilberto Silva também criticou o STF, após a Câmara dos Deputados ter aprovado a suspensão de um processo envolvendo Ramagem. O parlamentar declarou que o STF desconsiderou a decisão do Congresso Nacional, argumentando que a normalidade democrática está comprometida. De acordo com Gilberto Silva, a oposição solicitou ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, a anulação urgente da condenação de Ramagem. O deputado, em coletiva de imprensa, também informou que foram solicitadas informações ao Ministério da Justiça sobre as ações do governo federal relacionadas ao caso, comparando a situação de Ramagem com a da ex-deputada Carla Zambelli, que está detida na Itália desde julho do ano passado. Zambelli foi condenada no Brasil por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica. Sobre o pedido de asilo político, Gilberto Silva explicou que o grupo político solicitou à embaixada americana que intervenha, enfatizando que a questão é política, não jurídica, e que, portanto, os EUA devem tomar providências em seu território.

O senador Jorge Seif (PL-SC) revelou que o processo de asilo político de Ramagem já estava em andamento. Seif destacou que, apesar de o pedido de asilo ser um processo demorado, a intenção é priorizar e acelerar a análise do caso. O senador detalhou a atuação dos parlamentares no pedido de asilo, informando que, até o momento, a solicitação conta com 11 assinaturas de apoio e que mais assinaturas serão coletadas nos próximos dias. Seif acrescentou que o grupo incluiu trechos da decisão do ministro Fux no julgamento, com o objetivo de persuadir a embaixada americana a conceder o asilo e a agilizar a análise do processo de Ramagem, que já está devidamente protocolado.

A ação demonstra a mobilização da oposição em defesa de Ramagem, buscando apoio internacional para o que consideram ser uma perseguição política. A estratégia inclui a pressão sobre o governo americano e a tentativa de reverter a condenação do ex-diretor da Abin. A situação de Ramagem levanta importantes questões sobre a aplicação da lei, a separação de poderes e o papel da política internacional em casos de natureza jurídica complexa. A resposta do governo americano e do sistema judiciário brasileiro será crucial para determinar o futuro de Ramagem e o impacto político desse caso. O desdobramento da situação também poderá influenciar o debate sobre a atuação da inteligência brasileira e a relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.





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