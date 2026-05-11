Oposição no Senado sugere plano para desacelerar aprovação da PEC do fim da escalã 6x1 nas eleições

A oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado tem articulado para tentar brecar a tramitação da medida que reduz a jornada de trabalho de direitos trabalhistas e aumenta o limite de gastos na campanha eleitoral. O objetivo é evitar a aprovação da proposta nas duas Casas antes da corrida presidencial.

Preocupada com efeitos do avanço da PEC do fim da escalã 6x1 nas eleições, a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado tem articulado para tentar brecar a tramitação da medida.

O objetivo é evitar a aprovação da proposta nas duas Casas antes da corrida presidencial. Entusiasmados com a atuação recente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para impor derrotas ao Palácio do Planalto, a oposição procurou o amapaense e sugeriu que ele buscasse o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tentar desacelerar o ritmo do andamento do texto





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