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Oposição no Senado sugere plano para desacelerar aprovação da PEC do fim da escalã 6x1 nas eleições

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Oposição no Senado sugere plano para desacelerar aprovação da PEC do fim da escalã 6x1 nas eleições
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📆5/11/2026 2:52 PM
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A oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado tem articulado para tentar brecar a tramitação da medida que reduz a jornada de trabalho de direitos trabalhistas e aumenta o limite de gastos na campanha eleitoral. O objetivo é evitar a aprovação da proposta nas duas Casas antes da corrida presidencial.

Preocupada com efeitos do avanço da PEC do fim da escalã 6x1 nas eleições, a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado tem articulado para tentar brecar a tramitação da medida.

O objetivo é evitar a aprovação da proposta nas duas Casas antes da corrida presidencial. Entusiasmados com a atuação recente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para impor derrotas ao Palácio do Planalto, a oposição procurou o amapaense e sugeriu que ele buscasse o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tentar desacelerar o ritmo do andamento do texto

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