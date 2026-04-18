Oposição Contesta Relatório da CPI do Crime Organizado em Recurso no Senado

Senadores da oposição protocolam recurso para anular o relatório final da CPI do Crime Organizado, alegando manobras governistas para reverter o resultado da votação e evitar o indiciamento de autoridades e figuras importantes.

Senadores da oposição protocolaram um recurso nesta sexta-feira (17) com o objetivo de invalidar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. A ação visa derrubar o texto elaborado por Alessandro Vieira (MDB-SE), que acabou não sendo aprovado pela comissão.

Os parlamentares envolvidos no recurso, Magno Malta (PL-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos do Val (Avante-ES), argumentam que ocorreram mudanças significativas na estrutura da comissão justamente no dia em que o relatório seria votado. Essa intervenção, segundo eles, comprometeu a legitimidade do processo decisório e a composição original do colegiado. De acordo com os senadores opositores, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria orquestrado uma manobra estratégica às vésperas da votação crucial do relatório. Essa articulação teria consistido em fazer com que determinados integrantes da comissão retornassem à sua titularidade, alterando assim a maioria de votos que se mostrava favorável ao documento de Alessandro Vieira. O resultado final da votação, que rejeitou o relatório por 6 a 4, é visto pela oposição como uma consequência direta dessa intervenção governista. Como exemplos de tais alterações, os senadores citam a substituição de Jorge Kajuru (PSB-GO) por Soraya Thronicke (PSB-MS) e, de forma particularmente controversa, a troca do senador Sergio Moro (PL-PR), representante da oposição, por Beto Faro (PT-PA), membro da base governista. Essa última substituição é destacada por inverter a representação política dentro da comissão em um momento decisivo. O relatório em questão era de grande interesse para a oposição no Senado, pois previa o pedido de indiciamento de diversas autoridades e figuras proeminentes. Entre os alvos mencionados no documento estavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os senadores autores do recurso enfatizam que essa manobra não se tratou de um movimento natural ou corriqueiro de acordo com o regimento interno da comissão. Em vez disso, eles a descrevem como um evento excepcional que alterou a própria essência e a identidade do colegiado. As trocas implementadas pelo governo teriam sido motivadas, em grande parte, pelo foco específico que o relatório dava ao STF. A oposição acreditava possuir uma maioria apertada para aprovar o texto, mas a mudança na composição reverteu esse cenário. Ademais, é apontado que o governo contava com o voto do presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-SE), para desempatar em caso de igualdade de votos. A realização dessas substituições em um momento tão crítico, segundo os senadores, configura um claro desvio de finalidade na utilização da prerrogativa governamental de realizar mudanças na composição de comissões. Eles sustentam que tal prerrogativa, quando usada dessa maneira, contribuiu para a formação de um colegiado que, no momento da decisão, já não refletia fielmente a distribuição política presente na Casa, reforçando assim o caráter artificial e induzido da recomposição realizada. A estratégia de alteração de membros em comissões legislativas não seria inédita, tendo sido observada também durante a tramitação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Naquela ocasião, também houve mudanças promovidas pelo governo com o intuito de evitar o indiciamento de Fábio Luís da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Membros da oposição na CPMI foram retirados para dar lugar a parlamentares governistas, incluindo a exoneração do ministro Carlos Fávaro (PSD-MT) para que Margareth Buzetti (PP-MT) pudesse assumir uma posição na comissão. Essas ações repetidas levantam questionamentos sobre a integridade dos processos investigativos e a influência do poder executivo na formação de resultados em instâncias legislativas de fiscalização e controle





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