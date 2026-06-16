Oposição Bolsonarista Aprova Moções de Repúdio Contra Lula e Gera Tensão no Congresso

Duas moções de repúdio classificando o presidente Lula como "traidor da Pátria" foram aprovadas por comissão da Câmara com apoio da oposição bolsonarista. As iniciativas, que citam punição histórica, são uma reação a críticas de Lula à família Bolsonaro e a comentários sobre celulares roubados. Governistas prometem recorrer ao STF.

A oposição bolsonarista obteve sucesso na aprovação, nesta terça-feira 16, pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, de duas moções de repúdio dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As moções classificam o chefe de Estado como "traidor da Pátria" e fazem referência ao enforcamento de Joaquim Silvério dos Reis, figura histórica ligada à delação de Tiradentes. As iniciativas, apresentadas pelos deputados federais Capitão Alden (PL-BA) e Bia Kicis (PL-DF), contaram com o apoio da bancada oposicionista.

A medida é uma reação organizada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro às declarações de Lula que acusaram integrantes da família Bolsonaro de terem solicitado a intervenção de um país estrangeiro em assuntos internos do Brasil. Em 2 de junho, durante evento em Catalão, Goiás, Lula declarou: "Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele. Foram pedir para um país estrangeiro se intrometer nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer em alto e bom som".

Na justificativa para a moção, o deputado Capitão Alden argumenta que adversários políticos não podem ser equiparados a inimigos da Nação, defendendo que a menção a punições extremas como a morte é incompatível com a Constituição Federal e com os princípios do Estado Democrático de Direito. Ele sustenta ainda que manifestações nesse tom contribuem para aprofundar a polarização política e a instabilidade institucional, além de configurar possível crime de responsabilidade.

Parlamentares da base governista, por sua vez, anunciaram que vão analisar a possibilidade de representar contra os autores das moções no Supremo Tribunal Federal, alegando que a afirmação extrapola os limites da retórica política aceitável e não pode ser dissociada de uma apologia à violência ou interpretada como mera referência histórica. Em outro episódio recente, o presidente Lula comentou uma proposta do governo para estimular a devolução de celulares roubados ou furtados, sugerindo que pessoas de baixa renda seriam as principais consumidoras desses aparelhos.

Ele said: "Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sabe que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta". A declaração gerou controvérsia e foi alvo de crítica da deputada Bia Kicis (PL-DF), que argumentou que a fala presidencial associa indevidamente a população de baixa renda ao crime de receptação.

Em sua justificativa apresentada à comissão, a congressista afirma que "a pobreza não pode ser confundida com propensão ao crime" nem servir de base para estigmatizar grupos sociais, tratando-se de um discurso que pode alimentar preconceitos. A reação ocorre em um cenário de forte tensão política, com a oposição anti-Bolsonaro utilizando instrumentos regimentais para marcar posição contra o governo.

Enquanto isso, no cenário internacional, o presidente Lula participou de reunião do G7, onde mandou um recado claro ao governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, alertando sobre os riscos do protecionismo comercial, do avanço do crime organizado transnacional e da necessidade de manter o compromisso com a ajuda ao desenvolvimento de nações mais pobres. O líder brasileiro destacou que práticas protecionistas e a retração de cooperação internacional agravam a instabilidade global e prejudicam o crescimento econômico mundial, especialmente nos países em desenvolvimento





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