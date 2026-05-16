Oportunidades perdidas em jogos de Bundesliga

Este texto descreve as oportunidades perdidas em jogos da Bundesliga, incluindo finalizações bloqueadas e faltas cometidas.

Oportunidade perdida por Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), de cabeça de muito perto. Assistência de Daniel Svensson com um cruzamento após escanteio. Finalização bloqueada, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) de cabeça do lado direito da pequena área.

Assistência de Julian Ryerson com um cruzamento. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) sofre uma falta na lateral esquerda. Oportunidade perdida por Jens Stage (SV Werder Bremen), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Isaac Schmidt.

Oportunidade perdida por Romano Schmid (SV Werder Bremen), finalização com o pé direito do meio da área. Falta cometida por Olivier Deman (SV Werder Bremen). Finalização defendida no centro superior do gol. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) finalização com o pé direito do meio da área.

Oportunidade perdida por Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), finalização com o pé direito de fora da área. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Samuele Inácio (Borussia Dortmund) finalização com o pé direito do meio da área. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Daniel Svensson. Finalização bloqueada, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Samuele Inácio





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