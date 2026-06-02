Oportunidades de Emprego e Notícias de Entretenimento

As oportunidades de emprego abertas na primeira semana de junho são para todos os níveis de escolaridade e podem ser conferidas abaixo. Além disso, as notícias de entretenimento incluem a compra de entradas do festival de setembro, o ator João Fontenele e o ex-cantor do Bonde da Stronda, Leo Stronda.

As oportunidades de emprego abertas na primeira semana de junho são para todos os níveis de escolaridade e podem ser conferidas abaixo. Aqueles que não possuem experiência podem concorrer a 800 vagas para operador de teleatendimento receptivo, 10 vagas para repositor e outras 10 para auxiliar de serviços gerais.

Quem não tem fácil acesso à internet pode se cadastrar comparecendo a um dos sete postos de atendimento, portando RG, CPF, PIS e currículo. Eles funcionam das 8h às 16h e ficam em Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz, Tijuca e Centro. Os postos exclusivos para pessoas com deficiência são 133 e podem ser contatados pelo e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou entregando currículo no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad).

Além disso, as oportunidades de ensino superior com o maior número de vagas são Administração (46), Ciências contábeis (11) e Economia (3), com valor da bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2 mil. Interessados devem acessar a página oficial para mais informações. A partir de hoje, clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club já podem comprar as entradas do festival de setembro.

Além disso, o ator João Fontenele vive papéis distintos em 'A nobreza do amor' e 'Guerreiros do Sol'. Ele não é o He-Man, mas sim o britânico Nicholas Galitzine, estrela de novo filme aguardado. O ex-cantor do Bonde da Stronda, Leo Stronda, hoje é fisiculturista e viralizou ao falar da morte de Gabriel Ganley. Ele acumulou fama, polêmicas e uma reviravolta espiritual e é uma das pessoas mais famosas do universo fitness nacional.

Felipe Pezzoni, do Banda Eva, deixou o grupo e disse que ficou 'frio na barriga' com a decisão. Ele não para! Romário assiste a jogo do Brasil com antigo affair e atual chora em festa: saiba o que rolou





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