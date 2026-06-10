Operação Trinus começa no Complexo da Maré

A operação Trinus, realizada pelas polícias Civil e Militar, tem como objetivo combater o tráfico de drogas e outros crimes no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A operação Trinus, realizada pelas polícia s Civil e Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, teve início na manhã desta quarta-feira.

O objetivo é combater o tráfico de drogas e outros crimes, como roubos, homicídios e exploração sexual infantil. São 6 ações simultâneas, que incluem a cumprimento de 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Até a última atualização desta reportagem, 3 homens haviam sido presos.

As equipes de elite, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram recebidas a tiros e encontraram barricadas com fogo. O Complexo da Maré é dominado por diferentes facções, incluindo o TCP, o Comando Vermelho e a milícia. As forças de segurança foram recebidas a tiros e encontraram barricadas com fogo. A investigação da 21ª DP (Bonsucesso) se dividiu em 6 frentes, com ações simultâneas contra diferentes crimes.

As equipes de elite trabalham para cumprir os mandados de prisão e busca e apreensão. O objetivo é combater o tráfico de drogas e outros crimes, garantindo a segurança da população. A operação Trinus é um esforço conjunto das forças de segurança do RJ para combater o crime organizado e garantir a segurança da população





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