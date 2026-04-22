Operação Southern Seas 2026: USS Nimitz lidera exercícios navais históricos na América do Sul

O porta-aviões USS Nimitz chega à América do Sul para o maior exercício naval dos EUA desde 2007, promovendo cooperação militar com dez países parceiros e demonstrando a capacidade da 4ª Frota.

A Marinha dos Estados Unidos oficializou o início da Operação Southern Seas 2026 , uma manobra estratégica de grande envergadura que marca o retorno significativo de ativos navais pesados à América do Sul. A peça central desta mobilização é o lendário porta-aviões nuclear USS Nimitz, um ícone da força aeronaval global que, mesmo sendo o mais antigo em operação ativa na frota americana, continua a ser uma plataforma de projeção de poder sem precedentes.

Acompanhado pelo destróier de mísseis guiados USS Gridley, o grupo de ataque realizará exercícios de interoperabilidade com nações parceiras ao longo da costa sul-americana. Esta 11ª edição do exercício, consolidada como a mais ambiciosa desde 2007, reforça o compromisso de Washington com a segurança marítima e a estabilidade regional no hemisfério ocidental, promovendo o treinamento conjunto entre marinhas de dez países. O planejamento logístico da Southern Seas 2026 prevê escalas portuárias em locais estratégicos, com o Rio de Janeiro entre os destinos potenciais para integrar as atividades de diplomacia militar. Embora os detalhes específicos da visita à Cidade Maravilhosa ainda estejam em fase de confirmação oficial, a expectativa é de que o evento proporcione intercâmbios técnicos cruciais entre especialistas militares dos EUA e representantes das forças armadas regionais. A presença de autoridades convidadas a bordo do USS Nimitz permitirá uma observação direta das operações complexas da embarcação, que conta com uma ala aérea embarcada extremamente avançada. O contra-almirante Carlos Sardiello, comandante das Forças Navais do Comando Sul e da 4ª Frota, destacou que a missão é fundamental para a construção de confiança mútua e para o enfrentamento colaborativo de ameaças comuns que afetam a navegação e a segurança das nações litorâneas. Do ponto de vista técnico, a magnitude do Grupo de Ataque do USS Nimitz é impressionante. A bordo, opera a Carrier Air Wing 17, composta por um conjunto diversificado de esquadrões de elite. Estes incluem aeronaves de superioridade aérea e ataque como os F/A-18E/F Super Hornet, o sistema de guerra eletrônica EA-18G Growler, além do apoio logístico dos C-2A Greyhound e a versatilidade dos helicópteros MH-60R/S Seahawk. Esta configuração permite ao navio exercer controle absoluto sobre o espaço de batalha, oferecendo uma capacidade de resposta multidimensional inigualável. Para o Comando Sul americano, o fortalecimento desta rede de cooperação não visa apenas o adestramento militar, mas a consolidação da 4ª Frota como um parceiro marítimo de confiança para o Brasil, Chile, Colômbia, Peru e outras nações da América Central e do Caribe, integrando as operações de defesa em um cenário global cada vez mais desafiador e dinâmico





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