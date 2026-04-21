Operação Southern Seas 2026: Porta-aviões USS Nimitz lidera maior exercício naval dos EUA na América do Sul

Com o porta-aviões USS Nimitz como protagonista, a Operação Southern Seas 2026 promove manobras navais conjuntas com dez países, visando fortalecer a segurança marítima e a cooperação militar na região.

A Operação Southern Seas 2026 representa o maior e mais ambicioso exercício naval conduzido pelos Estados Unidos no continente sul-americano desde o ano de 2007, consolidando uma estratégia de aproximação militar sem precedentes na região. O centro desta operação é o imponente porta-aviões de propulsão nuclear USS Nimitz (CVN 68), a embarcação mais veterana ainda em serviço ativo na Marinha americana.

A chegada deste gigante dos mares, que atua ao lado do destróier de mísseis guiados USS Gridley (DDG 101), sinaliza um compromisso renovado de Washington com a segurança marítima e a interoperabilidade com forças aliadas. O itinerário da frota prevê passagens por diversas nações estratégicas, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Panamá e Jamaica, com uma escala de destaque aguardada no Rio de Janeiro, cujos detalhes operacionais permanecem sob sigilo técnico e logístico até o momento. Esta 11ª edição do exercício não se limita apenas a manobras de demonstração de força em alto mar; ela possui uma camada densa de intercâmbio de conhecimento e diplomacia militar. Especialistas de dez nações parceiras terão a oportunidade de realizar visitas técnicas a bordo do porta-aviões, participando de treinamentos conjuntos voltados para o combate a ameaças transnacionais e o fortalecimento da consciência marítima coletiva. Segundo o contra-almirante Carlos Sardiello, comandante da 4ª Frota dos Estados Unidos e das Forças Navais do Comando Sul, a iniciativa é um pilar fundamental para a construção de confiança mútua. O foco é permitir que as marinhas latino-americanas operem com maior sinergia, garantindo a estabilidade em rotas comerciais vitais e a resposta rápida a eventuais crises regionais que demandem cooperação entre as forças soberanas envolvidas. Tecnicamente, o grupo de ataque liderado pelo USS Nimitz é uma das plataformas de projeção de poder mais sofisticadas do planeta. A embarcação carrega consigo a Carrier Air Wing 17 (CVW 17), uma ala aérea composta por esquadrões de elite que operam caças F/A-18E/F Super Hornet, aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e uma vasta gama de helicópteros MH-60R/S Seahawk destinados à guerra antissubmarino e missões de resgate. A capacidade multidimensional deste grupo de ataque permite que ele funcione como uma base aérea flutuante, capaz de manter o controle total do espaço de batalha, comando, controle e vigilância sobre vastas áreas oceânicas. A presença da 4ª Frota, através de tais manobras, reafirma a importância da América Latina na arquitetura de segurança global dos EUA, promovendo uma integração que, embora técnica e militar, reverbera diretamente na geopolítica continental e nas relações de longo prazo entre os países do hemisfério ocidental





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