Operação Sindon deflagrada para prender integrantes do PCC do interior paulista

Uma operação policial deflagrada para prender membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) que articulavam plano para assassinar um agente da Polícia Civil, em troca da autorização para morar ilegalmente no interior paulista.

Uma operação denominada 'Sindon' foi deflagrada nesta sexta-feira, 8, para prender integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que articulavam plano para matar um agente da Polícia Civil da região de São José do Rio Preto, interior paulista.

Foram cumpridos sete mandados de prisão e doze de busca e apreensão. De acordo com apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), integrantes do PCC naquela região propuseram que um desafeto da organização matasse o agente público em troca da autorização para permanecer morando na cidade do interior paulista, o que demonstra tentativa de dominação territorial e social, típico de máfias italianas.

'Porque por meio de todo esse levantamento que eles fazem, quem é agente público, quem pode ser vítima de atentado, parentes de faccionados de facção rival, eles fazem todo esse tipo de levantamento e propõem atentados contra essas pessoas como se houvesse a eles decidir quem pode ficar ou não em determinada localidade', disse o promotor do Gaeco, Tiago Fonseca. A investigação apontou que o integrante de facção rival de menor expressão em São Paulo permaneceu 20 anos preso.

Ao sair da cadeia e se dislocar para o interior paulista, ele foi contactado pelos integrantes do PCC. Segundo o promotor, sempre eles (PCC) adotam uma conduta criminosa contra agentes públicos que atrapalham a administração dos crimes que eles tentam cometer reiteradamente. Então, é uma forma também muito grave, porque é uma forma de tentativa de intimidação não só de uma instituição ou de outra instituição, mas do Estado.

'Quando o Estado representa uma ameaça aos negócios da organização criminosa, ele acaba sendo vítima, por meio dos seus servidores, de atentados irreparáveis. É uma tentativa, na verdade, de intimidação do próprio Estado', continuou o promotor

Os mandados de busca e apreensão cumpridos recolheram diversos materiais considerados úteis para a continuação das investigações, como celulares e notebooks, e devem servir para novas operações na região de São José do Rio Preto





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