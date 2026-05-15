Operação Sem Refino: PF Investiga Fraudes Fiscais na Refit com Alvos no Governo do Rio

Polícia Federal investiga esquema de evasão fiscal e ocultação de bens envolvendo a Refit e alvos como o ex-governador Claudio Castro e o empresário Ricardo Magro.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Sem Refino , uma ofensiva estratégica destinada a investigar a existência de sofisticados esquemas de fraudes fiscais vinculados à Refit , a antiga Refinaria de Manguinhos.

A empresa em questão é apontada como um dos maiores grupos devedores de impostos em todo o cenário nacional, o que torna a investigação de alta prioridade para as autoridades fazendárias e judiciárias. Entre os principais alvos da operação estão Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, descrito como um aliado próximo do senador Ciro Nogueira, o empresário Ricardo Magro, proprietário da companhia, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

A amplitude da operação reflete a tentativa da Polícia Federal de desvendar a profundidade das conexões entre o setor empresarial e a esfera política no estado do Rio de Janeiro. As investigações conduzidas pelos agentes federais sugerem que a Refit teria utilizado sua complexa estrutura societária e financeira como um mecanismo para ocultar patrimônios e disfarçar a real posse de diversos bens.

Há suspeitas fundamentadas de que a empresa tenha operado a remessa irregular de recursos financeiros para o exterior, configurando crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Diante da gravidade dos fatos e do risco de fuga, a Polícia Federal solicitou que o nome do empresário Ricardo Magro fosse incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, a ferramenta global utilizada para localizar e prender foragidos procurados internacionalmente.

É importante notar que Ricardo Magro já possui um histórico de investigações, tendo sido alvo de outra operação policial de grande porte em novembro do ano passado, o que reforça a tese de práticas sistemáticas de irregularidades financeiras. No âmbito político, a operação gerou forte repercussão devido ao envolvimento do ex-governador Claudio Castro. Foram realizadas buscas e apreensões em sua residência, situada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Em resposta imediata, a defesa de Claudio Castro manifestou-se através de nota oficial, alegando que o ex-governador foi surpreendido pela ação da Polícia Federal e que ainda não teve acesso ao conteúdo detalhado do pedido de busca e apreensão. Os advogados enfatizaram que Castro permanece à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirmaram a convicção do ex-governador quanto à sua lisura e integridade em todos os atos praticados durante sua gestão pública.

Além da negação de qualquer irregularidade, a defesa sustentou que todos os procedimentos adotados durante o governo de Claudio Castro seguiram rigorosamente os critérios técnicos e legais previstos na legislação vigente, inclusive no que se refere à política de incentivos fiscais do estado. Um ponto central do argumento da defesa é a afirmação de que a gestão de Castro foi a única capaz de fazer com que a Refit efetuasse pagamentos de suas dívidas com o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a nota, foram garantidos pagamentos parcelados que totalizam aproximadamente R$ 1 bilhão, valor este que a defesa utiliza para argumentar que a administração do ex-governador agiu em prol do erário público e não em benefício da empresa investigada. A operação agora segue para a fase de análise de provas e documentos, buscando determinar se houve conluio ou favorecimento indevido





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