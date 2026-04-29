Operação Salitre da PF Desmantela Célula do Comando Vermelho na Bahia

A Polícia Federal realizou uma operação abrangente contra o Comando Vermelho na Bahia, resultando em 47 mandados de prisão e busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 15 milhões em ativos financeiros. A ação visa desarticular a estrutura criminosa responsável por tráfico de drogas, distribuição de armas e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal deflagrou uma ampla operação na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro, visando desmantelar uma célula do Comando Vermelho (CV) que atuava de forma organizada e sistemática no estado da Bahia .

A ação, denominada Operação Salitre, mobilizou cerca de 160 agentes das forças de segurança pública, incluindo policiais federais, militares, civis e penais, integrados na Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) em Ilhéus. O objetivo principal é a prisão de indivíduos envolvidos em uma série de crimes, incluindo tráfico de drogas, distribuição de armas, lavagem de dinheiro e outros delitos que sustentavam a estrutura financeira e operacional da facção criminosa.

A operação se concentra na região sul da Bahia, mas se estende a uma localidade no litoral de São Paulo, demonstrando a abrangência da rede criminosa investigada. O cumprimento de 47 mandados judiciais – 20 de prisão temporária e 27 de busca e apreensão – ocorre simultaneamente em diversas cidades baianas, como Canavieiras, Una, Uruçuca, Itabuna e Eunápolis, além de Ubatuba, no litoral paulista. A escolha dessas localidades não é aleatória.

A investigação da Polícia Federal revelou que a cidade de Canavieiras era utilizada como uma base logística crucial para o armazenamento e a distribuição de entorpecentes, funcionando como um ponto estratégico para a articulação de atividades criminosas em toda a região e em outros estados. A facção criminosa, segundo as investigações, operava com uma divisão de tarefas bem definida, com cada membro desempenhando um papel específico na cadeia criminosa, o que garantia uma atuação coordenada e eficiente.

Essa organização permitia ao CV controlar o fluxo de drogas e armas, além de facilitar a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. A complexidade da estrutura do Comando Vermelho exigiu um longo período de investigação e o emprego de técnicas avançadas de inteligência para identificar os principais líderes e membros da organização. A operação Salitre representa um duro golpe contra a facção, interrompendo suas atividades e desestabilizando sua estrutura de poder.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$ 15 milhões em contas bancárias e outros ativos financeiros que, de acordo com a Polícia Federal, estão diretamente ligados à movimentação suspeita de recursos da facção. Essa medida visa impedir que o CV continue utilizando o dinheiro obtido com crimes para financiar suas atividades e expandir sua influência.

A análise do fluxo financeiro ilícito é uma parte fundamental da investigação, pois permite identificar a origem dos recursos, rastrear as transações e identificar outros envolvidos na lavagem de dinheiro. A Operação Salitre não se limita à prisão dos envolvidos e ao bloqueio de bens. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros membros da organização, aprofundar a análise do fluxo financeiro ilícito e ampliar a responsabilização dos integrantes do grupo criminoso.

A Polícia Federal busca desmantelar completamente a estrutura do Comando Vermelho na Bahia, impedindo que a facção continue aterrorizando a população e praticando crimes. A colaboração entre as diferentes forças de segurança pública, por meio da Ficco, tem sido fundamental para o sucesso da operação, demonstrando a importância da integração e do compartilhamento de informações no combate ao crime organizado.

A expectativa é que a Operação Salitre contribua significativamente para a redução da criminalidade e o aumento da segurança pública na Bahia e em outros estados afetados pela atuação do Comando Vermelho





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