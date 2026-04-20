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Operação policial no Vidigal causa tiroteio, bloqueia Avenida Niemeyer e deixa turistas ilhados

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Operação policial no Vidigal causa tiroteio, bloqueia Avenida Niemeyer e deixa turistas ilhados
VidigalRio De JaneiroSegurança Pública
📆4/20/2026 11:21 AM
📰jornalodia
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Ação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público da Bahia mira lideranças do Comando Vermelho no Vidigal. Conflito interditou a Avenida Niemeyer e causou pânico entre turistas no Morro Dois Irmãos.

Uma intensa operação policial deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, dia 20, transformou a rotina do Morro do Vidigal , na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um cenário de tensão e medo. Logo nas primeiras horas do dia, moradores e turistas foram surpreendidos por um intenso tiroteio, resultado de uma ação estratégica da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A incursão policial, realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado da Bahia, teve como foco principal a localização e a captura de lideranças da facção criminosa Comando Vermelho que estariam refugiadas na comunidade. O confronto armado gerou um clima de insegurança, levando as autoridades a tomarem medidas emergenciais para proteger a população local e os visitantes que circulavam pela região durante o feriado prolongado. Em meio ao caos instalado no Vidigal, a Avenida Niemeyer, via vital para o fluxo entre a Zona Sul e a Zona Oeste da cidade, precisou ser interditada nos dois sentidos por precaução. A interrupção do tráfego afetou severamente a mobilidade urbana, resultando em desvios imediatos para diversas linhas de ônibus municipais e intermunicipais, como as linhas 104, 109, 552, 554, 557, 2334 e 2338. O Centro de Operações Rio monitorou a situação minuto a minuto, enquanto motoristas buscavam rotas alternativas, como a Autoestrada Lagoa-Barra, para evitar os engarrafamentos causados pelo bloqueio. Além do trânsito, a preocupação maior recaiu sobre o Morro Dois Irmãos, ponto turístico de grande relevância, onde dezenas de visitantes ficaram momentaneamente ilhados devido à proximidade com os confrontos, gerando cenas de pânico que foram registradas em vídeos e fotos que circularam rapidamente pelas redes sociais. A situação no morro só começou a ser normalizada após a intervenção de equipes da Polícia Militar, que prestaram apoio logístico e estratégico com o uso de veículos blindados, popularmente conhecidos como caveirões, para garantir a segurança da área. Somente por volta das 7h20, após o controle da situação, os turistas conseguiram descer a trilha com segurança, sob a escolta das forças policiais. O Morro Dois Irmãos, conhecido por sua trilha de aproximadamente 1,5 km e por oferecer uma das vistas mais privilegiadas da orla carioca, é um destino tradicional para quem busca apreciar o nascer do sol. No entanto, o incidente desta segunda-feira levanta debates recorrentes sobre a segurança em áreas turísticas que coincidem com zonas de conflito urbano, ressaltando o desafio das forças de segurança em equilibrar o combate ao crime organizado com a preservação da integridade física de cidadãos e visitantes em uma das cidades mais visitadas do Brasil

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