Operação policial no Vidigal busca liderança do tráfico e causa pânico em turistas

Ação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público da Bahia no Vidigal visa prender traficante, resultando em tiroteios, interdição da Avenida Niemeyer e turistas ilhados no Morro Dois Irmãos.

Na manhã desta segunda-feira, a comunidade do Vidigal , situada na Zona Sul do Rio de Janeiro, tornou-se o epicentro de uma complexa operação policial deflagrada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação, fruto de um robusto trabalho de inteligência e cooperação interestadual, teve como objetivo principal a captura de um criminoso identificado como Dadá, apontado pelas autoridades como uma liderança do Comando Vermelho na região sul do estado da Bahia.

O Ministério Público baiano coordenou os esforços, gerando uma mobilização que impactou profundamente a rotina local desde as primeiras horas do dia. O clima de tensão na comunidade rapidamente atingiu áreas turísticas próximas, como o Morro Dois Irmãos. Um grupo de visitantes, que havia subido a trilha durante a madrugada para contemplar o nascer do sol, viu-se subitamente ilhado devido à intensidade do tiroteio. Relatos de turistas, incluindo brasileiros e estrangeiros, descreveram momentos de pânico e insegurança, com o som constante de disparos e a presença de um helicóptero sobrevoando a área. Stephanie Andrade, uma das turistas presentes, descreveu a experiência como assustadora, destacando que o grupo ficou desorientado sem saber a dimensão do conflito que ocorria logo abaixo deles. A descida, realizada sob tensão, foi conduzida de forma controlada apenas após o abrandamento dos confrontos mais severos. As consequências da operação estenderam-se para além do Morro Dois Irmãos, paralisando serviços fundamentais no Vidigal. A Avenida Niemeyer, via de extrema importância para o fluxo viário da Zona Sul, foi bloqueada em ambos os sentidos durante o período crítico da manhã. O transporte público também sofreu severas alterações, com sete linhas de ônibus tendo seus trajetos desviados para preservar a integridade de passageiros e rodoviários. No âmbito da saúde e educação, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu visitas domiciliares na região, enquanto quatro unidades escolares permaneceram fechadas como medida preventiva. Embora Dadá tenha logrado êxito em fugir através de uma passagem secreta em sua residência, deixando seus familiares no local, o rastro da operação policial deixou claro o constante desafio que o estado enfrenta na segurança pública, onde operações de inteligência complexas frequentemente colidem com a vida cotidiana da população e o fluxo do setor de turismo carioca





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