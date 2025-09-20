Head Topics

Operação Policial na Cidade de Deus Resulta em Detenção de Dançarino Gugu Hawaiano e Denúncias de Agressão

Operação Policial na Cidade de Deus Resulta em Detenção de Dançarino Gugu Hawaiano e Denúncias de Agressão
Uma operação da Polícia Civil na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, levou à detenção do dançarino Gugu Hawaiano, do grupo Os Hawaianos. A ação, que visava a capturar criminosos, gerou controvérsia com denúncias de agressão e protestos de moradores.

Em uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o dançarino Gugu Hawaiano , integrante do grupo de funk Os Hawaianos, foi detido e conduzido à delegacia. A ação, realizada por policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais ( Core ), gerou controvérsia e denúncias de agressão por parte de moradores e amigos do artista. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Gugu algemado, com ferimentos no rosto e sendo conduzido por um agente em uma viela da comunidade.

As imagens também exibem a esposa do dançarino em prantos. A operação visava a captura de criminosos envolvidos no homicídio do agente José Antônio Lourenço, morto em maio durante uma operação policial na mesma localidade. Paralelamente à detenção de Gugu, a polícia efetuou a prisão de um criminoso e, em confronto, outro criminoso foi morto. Helicópteros sobrevoaram a área e moradores relataram tiroteios, com a Rua Edgard Werneck, uma das principais vias da região, sendo interditada temporariamente.\A repercussão da detenção de Gugu Hawaiano foi imediata. Amigos e familiares manifestaram indignação nas redes sociais, denunciando o que consideram ser violência policial. O coreógrafo e professor Jonas Emanuel, também integrante do grupo Os Hawaianos, lamentou a situação e destacou a trajetória de Gugu como artista e empresário na comunidade. Ele enfatizou que Gugu não é traficante e que sua atuação se concentra no campo da dança e na gestão de uma uisqueria dentro da Cidade de Deus. A ação policial, segundo relatos, teria ocorrido de forma abrupta, com agentes entrando na uisqueria e agredindo Gugu na frente de sua família, o que intensificou a revolta dos moradores. A operação, por sua vez, visava a desarticular uma facção criminosa que atua na região, com foco na captura de indivíduos envolvidos em crimes como tráfico de drogas, roubo, associação para o tráfico, homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo. O criminoso morto no confronto, identificado como Mateus Inácio da Silva, o 'MT', possuía um histórico criminal extenso, com diversas anotações desde a adolescência, e estava foragido da Justiça desde 2022.\O grupo Os Hawaianos, originário da Cidade de Deus, alcançou grande sucesso no cenário do funk carioca nos anos 2000, impulsionado pela produtora e gravadora Furacão 2000. Após um período de inatividade, o grupo retomou suas atividades em 2022, emplacando o sucesso 'Desenrola, bate, joga de ladin'. A operação policial na Cidade de Deus, que envolveu a detenção de Gugu Hawaiano, ocorreu em meio a um contexto de intensificação das ações de segurança na região, com o objetivo de combater o crime organizado e reduzir a violência. A Polícia Civil informou que Gugu foi ouvido e liberado após a operação, mas a repercussão do incidente evidencia a tensão existente entre a comunidade e as forças de segurança, bem como a necessidade de investigação sobre as denúncias de agressão. A operação policial e suas consequências geraram um debate sobre a atuação da polícia em comunidades carentes, a relação entre artistas e a criminalidade, e a importância de garantir a segurança e os direitos de todos os cidadãos, independentemente de sua localização ou atividade

