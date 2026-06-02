Operação policial investiga desvio em contrato de wi-fi e links com gabinete de Mario Frias e produtora de filme sobre Bolsonaro

Polícia Civil de São Paulo apura irregularidades em contrato de R$ 108 milhões do Instituto Conhecer Brasil com a prefeitura; empresa ligada à entidade recebeu verba de cota parlamentar de deputado bolsonarista e troca de fornecedores envolve ex-marido de presidente da ONG.

A Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar suspeitas de desvio de recursos e irregularidades em contratos entre o Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina Gama , e a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão Ricardo Nunes.

O ICB, ligado à produtora cinematográfica Go UP, responsável pelo filme sobre Jair Bolsonaro, 'Dark Horse', é alvo de apuração sobre possíveis direcionamentos, sobrepreço e pagamentos por serviços não executados em um contrato de R$ 108 milhões para instalação de redes de wi-fi em comunidades. Um contrato específico de R$ 2 milhões emitido pela Complexsys Soluções Integradas Ltda.

, empresa de André Feldman, em novembro de 2025 foi cancelado no mesmo dia pela prefeitura, mas constou na prestação de contas da ONG em fevereiro deste ano. A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão, incluindo na sede da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação e em endereços ligados a Karina Gama.

Paralelamente, o gabinete do deputado federal Mario Frias (PL) destinou ao menos R$ 154 mil da cota parlamentar à Complexsys entre setembro de 2024 e abril de 2026, para serviços descritos como 'CRM Político'. Anteriormente, entre abril de 2023 e agosto de 2024, a GTrend, empresa de Wemerson Marinho da Gama, ex-marido de Karina, havia recebido R$ 115,6 mil do mesmo gabinete. A troca de fornecedores ocorreu após o fim do relacionamento.

Wemerson declarou à GloboNews que acredita ter sido contratado inicialmente devido à ligação familiar, mas que muitas propostas eram recusadas. Notas fiscais de ambas as empresas apresentavam descrições idênticas para serviços prestados, embora emitidas em períodos diferentes. A Complexsys se manifestou, afirmando acompanhar 'com serenidade' a investigação, atuando como 'mera prestadora de serviços' e defendendo os princípios legais.

O g1 tentou contato com Mario Frias, Karina Gama, o ICB e a Complexsys, mas não obteve resposta até a atualização da reportagem. A operação policial reforça o escrutínio sobre a relação entre entidades de fomento cultural e políticas, parlamentares e empresas fornecedoras, no contexto de contratos públicos de grande vulto





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