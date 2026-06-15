Operação policial em Manguinhos resulta na morte de líder criminosa

A Polícia Militar realizou uma operação na comunidade de Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira (15). A ação foi realizada por equipes do Bope e do CPP. Segundo a PM, os envolvidos em roubos de veículos, cargas e assaltos em geral, além de suspeitos ligados ao tráfico de drogas na região, foram alvos das equipes durante a operação.

A Polícia Militar realizou uma operação na comunidade de Manguinhos , na cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira (15). A ação foi realizada por equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do CPP (Comando de Polícia de Proximidade).

Segundo a PM, os envolvidos em roubos de veículos, cargas e assaltos em geral, além de suspeitos ligados ao tráfico de drogas na região, foram alvos das equipes durante a operação. No confronto, Mauro Ribeiro de Almeida Júnior, de 40 anos, conhecido como Maurinho Macaé, foi baleado e morreu. Ele era considerado uma das principais lideranças criminosas da comunidade.

A polícia informou que Mauro estava foragido da Justiça, tinha 56 registros criminais e era investigado por participação em 31 homicídios, além de envolvimento em roubos de carga. Além disso, os agentes apreenderam um fuzil, um rádio comunicador e uma quantidade de drogas que ainda passará por contabilização. O caso foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos de investigação.

A operação policial visa combater a criminalidade na região e garantir a segurança da população. A PM trabalha em estreita colaboração com as autoridades locais para prevenir e combater a criminalidade. A comunidade de Manguinhos é conhecida por suas altas taxas de criminalidade e violência. A polícia está trabalhando para reduzir esses índices e melhorar a segurança da área.

A operação policial é apenas uma das muitas ações que a PM está realizando para combater a criminalidade na região. A polícia está trabalhando em conjunto com as autoridades locais para prevenir e combater a criminalidade. A comunidade de Manguinhos está recebendo apoio da PM e das autoridades locais para ajudar a reduzir a criminalidade e melhorar a segurança da área





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