Operação Pharmakon Combate Estética Clandestina em Niterói

A Prefeitura de Niterói, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária e a Polícia, interditou um salão de beleza que realizava procedimentos estéticos invasivos sem licença, apreendendo produtos irregulares e responsabilizando os envolvidos.

Niterói testemunhou uma importante ação de fiscalização com a realização da 6ª etapa da Operação Pharmakon , uma iniciativa conjunta da Prefeitura, através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), da Vigilância Sanitária Municipal e da 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba).

O foco central desta operação foi a identificação e o combate a estabelecimentos que operam procedimentos estéticos de forma clandestina, representando um risco significativo à saúde pública. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia recebida pela Vigilância Sanitária, que relatava a realização de procedimentos como aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, e tratamento de varizes em um salão de beleza localizado na Estrada Caetano Monteiro, no bairro Badu.

A denúncia especificava que tais procedimentos estavam sendo realizados sem a devida licença sanitária, uma exigência legal para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados à população. Durante a inspeção minuciosa realizada no local, as equipes de fiscalização constataram uma situação preocupante. Embora o estabelecimento possuísse uma licença para operar como salão de beleza, foi identificado que procedimentos estéticos invasivos, que envolvem o uso de medicamentos injetáveis, estavam sendo realizados em um espaço sublocado dentro do salão.

Essa prática é ilegal, pois o espaço não possuía a autorização necessária do órgão sanitário competente para a realização de tais procedimentos. A ausência de licença e a falta de controle sanitário adequado aumentam consideravelmente os riscos de infecções, reações adversas e outros problemas de saúde para os clientes que buscam esses serviços. Diante da constatação das irregularidades, a Vigilância Sanitária prontamente interditou o espaço destinado aos procedimentos estéticos invasivos, impedindo a continuidade das atividades ilegais.

Além da interdição, foram lavrados autos de infração tanto contra o profissional responsável pelos procedimentos (pessoa física) quanto contra o estabelecimento (pessoa jurídica). A fiscalização também resultou na apreensão de produtos vencidos, que representam um risco à saúde dos consumidores, e de medicamentos utilizados sem a devida licença sanitária, que foram devidamente inutilizados para evitar sua utilização indevida. O responsável técnico pelo local foi conduzido à 79ª DP para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades encontradas.

A fiscalização aprofundada revelou ainda outras irregularidades, como a ausência de uma licença sanitária específica para a realização de procedimentos invasivos e a falta de conformidade com as exigências de responsabilidade técnica estabelecidas pelos órgãos competentes. Essa situação demonstra a importância de uma regulamentação rigorosa e de uma fiscalização constante para garantir a segurança dos cidadãos que buscam serviços estéticos.

Felipe Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Niterói (GGIM), enfatizou a importância da integração entre os órgãos municipais e as forças de segurança para o sucesso das operações de fiscalização. Segundo ele, a coordenação entre as equipes permite uma atuação mais eficiente e eficaz, protegendo a população e responsabilizando aqueles que agem à margem da lei, colocando em risco a saúde e a vida das pessoas.

A Operação Pharmakon faz parte de uma estratégia mais ampla do GGIM, que visa promover uma atuação coordenada entre os órgãos municipais e as forças de segurança, com o objetivo de proteger a saúde da população, coibir práticas ilegais e garantir o cumprimento das normas sanitárias. João Carlos, chefe da Seção de Medicamentos da Vigilância Sanitária de Niterói, ressaltou que a atuação conjunta permite identificar, autuar e responsabilizar estabelecimentos que descumprem a legislação, garantindo mais segurança e proteção à população.

O GGIM reforça a importância da participação ativa da população por meio de denúncias, que são fundamentais para orientar as ações de fiscalização e prevenir riscos à saúde pública. A colaboração da comunidade é essencial para combater o crime e garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos. Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia (2253-1177), contribuindo para o trabalho das forças de segurança





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