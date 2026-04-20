Operação no Vidigal revela conexão entre tráfico baiano e corrupção política

Fuga de líder do Primeiro Comando de Eunápolis no Rio de Janeiro expõe ramificações criminosas e acusações de pagamento milionário a políticos para facilitação de crimes.

A recente operação policial deflagrada na comunidade do Vidigal, situada na Zona Sul do Rio de Janeiro, revelou uma teia complexa de crimes que atravessa divisões estaduais, conectando o tráfico de drogas baiano às facções cariocas. O principal alvo da ação foi Ednaldo Pereira Souza, conhecido no submundo do crime como Dada , apontado como o líder absoluto do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE).

Este grupo criminoso exerce forte influência no tráfico de entorpecentes em regiões turísticas do Sul da Bahia, como Caraíva e Trancoso. A movimentação de Dada em solo fluminense, mais especificamente sua estadia temporária no Vidigal durante o feriado de Tiradentes, onde organizou uma confraternização familiar em um imóvel alugado, foi monitorada pelo Ministério Público da Bahia. Apesar do planejamento tático das forças de segurança, Dada conseguiu evadir-se por uma passagem secreta extremamente estreita situada no interior da residência, impossibilitando a perseguição imediata pelos policiais equipados com coletes balísticos. O histórico criminal de Dada é extenso e marcado por uma fuga espetacular ocorrida em 2024, no presídio de Eunápolis, Bahia. As investigações indicam que a diretora da unidade prisional na época, Joneuma Silva Neres, teria facilitado a saída do detento, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Após a fuga, Dada consolidou uma aliança estratégica com o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Durante a incursão no Vidigal, a polícia obteve êxito ao prender três indivíduos e apreender um arsenal de guerra, incluindo um fuzil Colt 556, uma espingarda calibre 12, uma pistola Canik de 9 mm com numeração suprimida, além de vastas quantidades de entorpecentes e equipamentos de comunicação. A prisão de Núbia Santos de Oliveira, esposa de um articulador financeiro do tráfico, reforçou a tese de que a facção utilizava o Rio como refúgio para lavar capitais ilícitos e coordenar operações de larga escala a partir de territórios dominados pelo CV. O desdobramento desta operação trouxe à tona acusações graves de corrupção política envolvendo figuras influentes do cenário nacional. Em sua delação premiada, Joneuma Silva Neres afirmou que o ex-deputado federal Uldurico Junior teria recebido a cifra de R$ 2 milhões para viabilizar a fuga de Dada e de outros 15 criminosos da unidade prisional baiana. A ex-diretora sustentou que Uldurico mencionou o envolvimento de Geddel Vieira Lima na partilha dos valores, algo que o ex-ministro refutou veementemente. Geddel classificou as falas como invenções de um criminoso que utilizava seu nome indevidamente para obter credibilidade. O ex-deputado Uldurico Junior, atualmente sob custódia, nega categoricamente as acusações através de sua defesa, argumentando que a delação é um artifício de Joneuma para eximir-se de suas responsabilidades legais. Enquanto o inquérito avança sob o comando do Ministério Público da Bahia, o caso expõe a vulnerabilidade do sistema prisional e as conexões perigosas entre o crime organizado e o poder político, deixando claro que a captura de Dada continua sendo uma prioridade estratégica para as forças de segurança de ambos os estados





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