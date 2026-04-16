Operação Narco Fluxo da PF Apreende R$ 5 Milhões em Carros de Luxo e Prende MCs Poze e Ryan SP

Uma grande operação da Polícia Federal, denominada Narco Fluxo, resultou na apreensão de veículos de luxo com valor estimado entre R$ 4,8 milhões e R$ 6,9 milhões. Além disso, os MCs Poze do Rodo e Ryan SP, juntamente com influenciadores digitais ligados ao universo do funk e entretenimento, foram presos. A investigação aponta para um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. A ação cumpriu um total de 84 mandados judiciais em nove estados brasileiros e no Distrito Federal, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na ocultação e dissimulação de recursos financeiros.

A Operação Narco Fluxo , deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, é um marco nas investigações sobre crimes financeiros e lavagem de dinheiro em larga escala no Brasil. A ação resultou na apreensão de uma impressionante frota de veículos de luxo, cujo valor total estimado varia significativamente, podendo alcançar desde um mínimo de R$ 4,8 milhões até aproximadamente R$ 6,9 milhões, conforme análises baseadas nos preços de mercado de modelos recentes. Entre os bens de alto valor confiscados, destacam-se exemplares de prestígio como Land Rover Defender, Porsche Panamera Turbo S, Porsche 911, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz Classe C e BMW X1. Essa apreensão expressiva de bens de luxo demonstra a magnitude do patrimônio supostamente ilícito acumulado pelo grupo investigado.

Um dos desdobramentos mais notórios da operação foi a prisão de figuras conhecidas no cenário musical e digital: os MCs Ryan SP e Poze do Rodo. Além deles, outros indivíduos com conexões nesse meio também foram detidos, como Chrys Dias, agente de Ryan SP, e Raphael Sousa, proprietário da página 'Choquei', que atua no nicho de notícias e entretenimento online. As investigações conduzidas pela PF apontam que o grupo investigado é suspeito de ter movimentado a quantia colossal de mais de R$ 1,6 bilhão através de intrincados esquemas de lavagem de capitais. A metodologia empregada envolvia um sistema sofisticado para ocultar e dissimular a origem e o destino dos recursos, utilizando uma combinação de operações financeiras de vulto, transporte de dinheiro em espécie e transações com ativos digitais, incluindo criptomoedas, que oferecem um alto grau de anonimato e complexidade para rastreamento.

A Operação Narco Fluxo mobilizou um contingente de mais de 200 policiais federais, que cumpriram um total de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária. Essas ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos e executadas em uma ampla área geográfica, abrangendo nove estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás – além do Distrito Federal. A operação contou com o apoio estratégico da Polícia Militar de São Paulo, evidenciando a colaboração interinstitucional na repressão à criminalidade. Adicionalmente aos carros de luxo, foram apreendidos valores em espécie, documentos relevantes para a investigação, equipamentos eletrônicos que poderão conter provas e um fuzil, indicando um potencial envolvimento com atividades de maior periculosidade. Foram também impostas medidas de constrição patrimonial, como o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo claro de paralisar as atividades ilícitas do grupo e assegurar a preservação de recursos que possam ser utilizados futuramente para o ressarcimento das vítimas ou para o Estado





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