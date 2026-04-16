Operação Nacional Contra Violência Extrema Digital Resulta em Prisões e Apreensões em 18 Estados

Três adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos em uma ação conjunta do Ministério da Justiça e polícias civis em 18 estados para combater a disseminação de conteúdos digitais de violência extrema, discurso de ódio e radicalização, com foco especial na proteção de jovens e na repressão a crimes como exploração sexual.

Uma ampla operação nacional, desencadeada pelo Ministério da Justiça na última quinta-feira, 16, resultou na prisão de três adultos e na apreensão de dois adolescentes para internação. A ação, que se estendeu por 18 estados brasileiros, teve como objetivo primordial o combate rigoroso à disseminação de conteúdos digitais que promovem violência extrema.

A iniciativa, segundo as autoridades, visa desmantelar ecossistemas digitais considerados nocivos, aqueles que se caracterizam pela publicação de discursos de ódio, pelo incentivo explícito à violência e por processos de radicalização, com um foco especial na juventude. A investigação também abrange a repressão a atos criminosos graves, incluindo a exploração sexual de crianças e adolescentes e o compartilhamento desses materiais ilegais em plataformas online. Os desdobramentos dessa força-tarefa, conforme detalhado pelos investigadores, já identificaram e impactaram negativamente mais de 5.500 usuários. Os mandados de busca e apreensão foram executados em todo o território nacional, abrangendo os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Todos os alvos desses mandados estavam sob investigação por envolvimento em delitos cibernéticos. A operacionalização do cumprimento desses mandados ficou a cargo das polícias civis de cada estado, demonstrando a cooperação interinstitucional. Paralelamente às ações ostensivas, foi solicitado às plataformas digitais uma atuação mais incisiva na moderação e remoção de conteúdos considerados ilícitos, bem como a desativação de perfis e grupos que foram identificados como suspeitos. Dentre os adultos detidos, dois eram alvos de mandados de prisão temporária, enquanto o terceiro foi detido em flagrante delito. Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, além da emissão de 180 solicitações de moderação direcionadas a grandes plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, Telegram e Discord, sendo que 19 desses pedidos se referiam especificamente à moderação de servidores da empresa Discord. A magnitude desta operação sublinha a crescente preocupação das autoridades com os perigos que a internet pode representar, especialmente para os mais jovens. A disseminação de conteúdos que normalizam a violência, incitam ao ódio ou promovem ideologias extremistas representa uma ameaça real à segurança e ao bem-estar da sociedade. Ao desarticular esses ecossistemas digitais, o Ministério da Justiça busca criar um ambiente online mais seguro e responsável, onde a liberdade de expressão não sirva de escudo para crimes e para a manipulação de indivíduos vulneráveis. A participação das polícias civis estaduais foi fundamental para a abrangência e o sucesso da operação em nível nacional, garantindo que os infratores fossem alcançados em seus respectivos territórios. A colaboração com as plataformas digitais também é um componente essencial dessa estratégia, pois a eficácia no combate à disseminação de conteúdos ilícitos depende da rapidez e da eficiência com que essas empresas agem na moderação e remoção de material ofensivo, além da suspensão de perfis e grupos que se dedicam a atividades criminosas. A prisão em flagrante de um dos suspeitos demonstra a continuidade das atividades ilícitas e a necessidade de uma vigilância constante por parte das forças de segurança. A internação dos adolescentes apreendidos sinaliza a compreensão de que a intervenção precoce e educativa é crucial para evitar que esses jovens se aprofundem em caminhos de radicalização e violência. A investigação que levou a estes desdobramentos é um testemunho do trabalho árduo e persistente das equipes envolvidas na luta contra o cibercrime e a disseminação de conteúdos nocivos. Os pedidos de moderação em plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, Telegram e Discord evidenciam a diversidade dos meios pelos quais esses conteúdos problemáticos são propagados. Cada plataforma apresenta seus próprios desafios e mecanismos de controle, e a necessidade de 180 pedidos de moderação, com 19 específicos para servidores do Discord, demonstra a complexidade da tarefa. A resposta das plataformas a essas solicitações é um fator determinante para o sucesso a longo prazo das iniciativas de segurança online. A cooperação entre o poder público e o setor privado é, portanto, indispensável para a construção de um ambiente digital mais seguro. A legislação brasileira e internacional busca cada vez mais responsabilizar tanto os indivíduos que criam e disseminam esses conteúdos quanto as plataformas que permitem a sua circulação sem as devidas medidas de controle. A operação em questão é um passo significativo nessa direção, reafirmando o compromisso das autoridades em proteger a sociedade, especialmente os jovens, dos efeitos devastadores da violência digital e da radicalização online. A continuidade dessas ações é fundamental para desencorajar futuros crimes e para promover uma cultura de responsabilidade e segurança no espaço virtual, garantindo que a internet seja um ambiente de aprendizado e conexão, e não de perigo e disseminação de ódio





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