Operação na Cidade de Deus: Dançarino Gugu Hawaiano detido e conduzido à delegacia; denúncias de agressão

Em operação policial na Cidade de Deus, o dançarino Gugu Hawaiano foi detido e conduzido à delegacia. Moradores e amigos denunciam agressão. Operação visava criminosos envolvidos em homicídio de policial. Um criminoso foi preso e outro morto em confronto. Vídeos mostram Gugu ferido e algemado.

Em meio a uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o dançarino Gugu Hawaiano , membro do grupo de funk Os Hawaianos, foi detido e conduzido à delegacia pela Polícia Civil. A ação, realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), teve como objetivo a captura de criminosos envolvidos no homicídio do agente José Antônio Lourenço, morto em maio durante uma operação na mesma localidade.

A detenção de Gugu, no entanto, gerou controvérsia e denúncias de agressão por parte de moradores e amigos do artista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Gugu algemado, com o rosto ferido e ensanguentado, sendo conduzido por um policial. A esposa do dançarino aparece em prantos nas imagens, aumentando a comoção em torno do caso. Além da condução de Gugu, a operação resultou na prisão de um criminoso e na morte de outro após confronto com os policiais. Moradores relataram tiroteios e helicópteros sobrevoando a área durante a ação. \A comunidade da Cidade de Deus expressou revolta com a abordagem policial. Moradores e amigos de Gugu Hawaiano denunciaram a violência e a suposta agressão sofrida pelo dançarino. As manifestações foram intensas nas redes sociais, com figuras próximas ao artista, como o coreógrafo e professor Jonas Emanuel, manifestando indignação. Emanuel, que trabalha com Gugu, destacou a inocência do dançarino e o fato dele ser um artista, proprietário de uma uisqueria na comunidade, e não um criminoso. A indignação se estendeu à forma como a polícia agiu, com relatos de agressão na frente da família de Gugu e de danos à imagem do artista. O grupo Os Hawaianos, originário da Cidade de Deus e conhecido por seus sucessos no funk carioca nos anos 2000, voltou a se apresentar em 2022, reacendendo a nostalgia dos fãs. A operação da Core, portanto, não só impactou a rotina da comunidade, mas também reacendeu o debate sobre a atuação policial em áreas de alta vulnerabilidade social e as consequências do uso da força em operações. \A Polícia Civil, por sua vez, informou que Gugu Hawaiano foi ouvido e liberado após a condução à delegacia. No entanto, a versão oficial contrasta com os relatos de moradores e as imagens divulgadas nas redes sociais, que mostram o dançarino ferido e em aparente estado de sofrimento. A operação, que visava combater o crime organizado na região, revelou a complexidade das relações entre a polícia e a comunidade, especialmente em áreas marcadas pela violência e pelo tráfico de drogas. O criminoso morto, Mateus Inácio da Silva, conhecido como 'MT', possuía um extenso histórico criminal, incluindo envolvimento com tráfico, roubo, homicídio e porte ilegal de arma. A prisão e a morte de criminosos, embora consideradas importantes para a segurança pública, não apagam as denúncias de violência policial e a necessidade de um debate aprofundado sobre os métodos de atuação das forças de segurança nas comunidades. A operação na Cidade de Deus, portanto, deixa um legado de preocupação e de busca por justiça, tanto para as vítimas da violência quanto para a própria população





