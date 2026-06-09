Operação Infiltrados: Ex-estagiário do MPSP é preso por extorsão e vínculo com o PCC

MPSP desarticula esquema de infiltração onde ex-estagiário usava dados sigilosos para extorquir alvos e proteger membros do crime organizado.

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, conhecido como Gaeco, deflagrou a Operação Infiltrados nesta terça-feira.

A ação teve como foco principal desmantelar uma rede criminosa que operava dentro da própria estrutura da instituição. O alvo central da operação foi Gabriel Lira de Jesus, um bacharel em Direito que atuava como estagiário em uma promotoria criminal na cidade de Campinas. As investigações apontam que o jovem utilizou sua posição de confiança para infiltrar-se no órgão e obter acesso a informações sigilosas, as quais eram posteriormente utilizadas para fins ilícitos e lucrativos.

De acordo com os detalhes revelados pelas autoridades, o esquema funcionava de maneira sofisticada. Gabriel Lira de Jesus utilizava os bancos de dados e os sistemas de pesquisa interna do Ministério Público para identificar pessoas que estavam sob investigação criminal e que possuíam um alto poder econômico. Uma vez identificados esses alvos, o ex-estagiário, em conjunto com outros cúmplices, entrava em contato para exigir quantias vultosas de dinheiro.

A promessa era a de que, mediante o pagamento, as investigações não avançariam ou que informações comprometedoras seriam suprimidas. Um dos casos mais emblemáticos envolve Maurício Silveira Zambaldi, alcunhado como Dragão, um suposto integrante de uma organização criminosa. Através da análise de aparelhos celulares, a polícia descobriu mensagens onde eram cobrados 500 mil reais para que dados sobre Zambaldi não chegassem ao conhecimento do Gaeco.

A Operação Infiltrados não surgiu de forma isolada, mas foi o resultado do aprofundamento de outras frentes investigativas, especificamente as operações Pronta Resposta e Off White. Estas últimas já apuravam a atuação de membros do Primeiro Comando da Capital, o PCC, focando em crimes de lavagem de dinheiro e, mais grave ainda, em um plano para assassinar o promotor Amauri Silveira Filho.

A descoberta da traição interna no Ministério Público revelou a profundidade com que o crime organizado tenta infiltrar-se em órgãos de controle para neutralizar a justiça. O ex-estagiário teria sido uma peça fundamental para fornecer a inteligência necessária para que a facção pudesse monitorar os passos da promotoria. Além de Gabriel, a rede contava com a colaboração de agentes públicos, o que torna o caso ainda mais alarmante.

Entre os envolvidos estão um policial penal e um ex-policial civil, este último já expulso da corporação após ter sido condenado por extorsão mediante sequestro. O grupo utilizava inclusive a infraestrutura de internet de um escritório de advocacia localizado na região de Campinas para coordenar as atividades criminosas e realizar as comunicações.

Após a conclusão de operações que tinham o Dragão como alvo, Gabriel deixou a promotoria e passou a trabalhar justamente nesse escritório de advocacia, que também foi alvo de buscas e apreensões durante a ação policial. No total, a operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão, distribuídos entre as cidades de Campinas e Cardoso, no interior do estado de São Paulo.

As prisões incluíram não apenas o ex-estagiário, mas também o ex-chefe de investigadores da Polícia Civil e o ex-policial civil mencionado. Este episódio evidencia a necessidade de maior rigor no controle de acesso a sistemas sensíveis de justiça e a importância de auditorias constantes para evitar que pessoas em cargos subalternos ou temporários possam comprometer a integridade de investigações complexas contra o crime organizado.

O MPSP reiterou que a integridade de seus processos é prioritária e que medidas administrativas serão tomadas para evitar novas infiltrações





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