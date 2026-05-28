Operação Fluxo Oculto: Fraudes, Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro no Setor de Combustíveis Investigados

A investigação se concentra em duas frentes principais: o uso de fintechs como ‘bancos paralelos’ e um esquema de adulteração de combustíveis envolvendo desvio de nafta petroquímica. As instituições teriam movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025, com movimentações de criptoativos e participação de fundos de investimento. A segunda frente envolve o desvio de nafta petroquímica, utilizada como matéria-prima na indústria química, com empresas em série e prejuízo estimado em R$ 200 milhões em tributos sonegados.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação Fluxo Oculto , que investiga fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis .

A operação conta com apoio da Receita Federal, da Agência Nacional do Petróleo (ANP), da Secretaria da Fazenda de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e das polícias Civil e Militar. Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados, incluindo endereços na capital paulista e em regiões empresariais como a





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Operação Fluxo Oculto Fraudes Sonegação Fiscal Lavagem De Dinheiro Setor De Combustíveis Fintechs Bancos Paralelos Adulteração De Combustíveis Desvio De Nafta Petroquímica Empresas Em Série Criptoativos Fundos De Investimento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polícia Federal prende dois em operação contra quadrilha suspeita de fraudes em encomendasAgentes cumprem dez mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí

Read more »

Operação Fluxo Oculto desmantela esquema bilionário com fintechs e desvio de combustíveis em four estadosA Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, cumpriu 55 mandados em quatro estados para investigar um esquema bilionário de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com foco em fintechs que atuavam como bancos paralelos e no desvio de nafta petroquímica.

Read more »

Fluxo Oculto e PCC: fintechs e desvio de nafta são principais alvos de açãoEsquema investigado pelo MPSP envolve adulteração de combustíveis, fintechs e lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada; operação de hoje é desdobramento da Carbono Oculto

Read more »

Operação Fluxo Oculto faz buscas na Faria Lima e mira fundos, gestoras e seis fintechsAção do MP-SP e da Receita Federal é derivada da Carbono Oculto, que investiga fraudes no setor de combustíveis

Read more »