Operação Fluxo Oculto desmantela esquema bilionário com fintechs e desvio de combustíveis em four estados

A Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, cumpriu 55 mandados em quatro estados para investigar um esquema bilionário de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com foco em fintechs que atuavam como bancos paralelos e no desvio de nafta petroquímica.

A Operação Fluxo Oculto , desdobramento da Operação Carbono Oculto , foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e envolve uma série de órgãos estaduais e federais na investigação de um esquema bilionário que combina fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis .

A ação cumpriu 55 mandados de busca e apreensão em quatro estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná - com o objetivo de apreender provas, identificar novos integrantes e desmantelar a estrutura criminosa. As investigações, conduzidas pelo Gaeco e pela Receita Federal, aprofundam as apurações iniciadas na Operação Carbono Oculto, que já havia revelado a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e em estruturas financeiras associadas.

Entre os alvos estão seis fintechs que atuavam como "bancos paralelos" da organização, além de um esquema de adulteração de combustíveis mediante o desvio de nafta petroquímica. A operação reúne a Receita Federal, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Militar e Civil, demonstrando a complexidade e a amplitude do caso.

O núcleo financeiro identificado utilizava fintechs e fundos de investimento para operações ilícitas, incluindo compensações internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, movimentação de recursos de empresas ligadas ao grupo e pagamento de colaboradores e despesas pessoais dos operadores centrais. As instituições de pagamento e os fundos de investimento serviam para ocultar os verdadeiros beneficiários das transações.

Foram identificados quatro fundos de investimento sob investigação, além de duas administradoras e duas gestoras de recursos, com patrimônio total estimado em cerca de R$ 205 milhões, que teria crescido mais de 200% em pouco mais de um ano. Essa estrutura financeira compartilhava canais de movimentação e técnicas de lavagem de capitais com o esquema já apontado na Operação Carbono Oculto, configurando um "balcão financeiro" integrado que garantia poder econômico e continuidade operacional ao núcleo criminoso.

A outra frente da operação foca no desvio de nafta petroquímica, matéria-prima essencial para a indústria química. O Ministério Público, em conjunto com a ANP, desvendou uma rede de empresas-fantasma criadas em diferentes estados, usando parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até presos como titulares formais. Essas empresas simulavam a compra de solventes, mas na prática o produto era desviado para a Grande São Paulo e adulterado, alimentando um mercado paralelo de combustíveis.

A investigação amplia a compreensão do "ecossistema criminoso" ao revelar como os mecanismos de lavagem de dinheiro e a estrutura financeira se conectavam diretamente com a cadeia de desvio e adulteração de combustíveis. As autoridades destacam que a operação é um marco no combate à corrupção e ao crime organizado no setor energético, com impacto significativo na economia e na segurança pública, e que novas etapas podem surgir conforme o desdobramento das provas coletadas





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