Operação Fluxo Oculto: Contador é apontado como braço financeiro de esquema bilionário no setor de combustíveis

A Operação Fluxo Oculto, deflagrada pelo MP-SP e Receita Federal, identificou Lucas Tomé Assunção como contador e operador financeiro de organização criminosa liderada por Mohamad Hussein Mourad, o "Primo". Ele geria a contabilidade e movimentação de recursos via fintechs, sustentando o esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Imagens mostram contato direto com a cúpula, e ele teria se refugiado no Rio após vazamento de operação anterior. A ação mira fintechs na Avenida Faria Lima.

A Operação Fluxo Oculto , deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Receita Federal , desvendou uma complexa rede de fraudes, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial no setor de combustíveis .

No centro da investigação está Lucas Tomé Assunção, contador da organização liderada por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo". Embora não figurasse como liderança formal, Lucas atuava como um "braço operacional financeiro", responsável por viabilizar a engrenagem contábil e bancária que sustentava o esquema bilionário. Ele geria a contabilidade, coordenava a movimentação de recursos e administrava contas em fintechs, servindo como ponte entre as empresas do grupo e o sistema financeiro.

Imagens obtidas pelos investigadores reforçam a proximidade direta entre Lucas e a cúpula. Uma captura de tela mostra uma chamada de vídeo intitulada "reunião de alinhamento", na qual Lucas mantém contato com Mohamad, identificado pelo pseudônimo "João". Esse indício sugere uma relação constante e imediata entre o contador e os chefes do esquema.

As conversas analisadas indicam ainda que Lucas teria se refugiado no Rio de Janeiro entre 19 e 30 de agosto de 2025, após o vazamento da Operação Carbono Oculto, primeira fase da ofensiva contra a organização. O modus operandi do contador incluía a gestão de empresas do grupo, inclusive de fachada, abertura e encerramento de contas em instituições de pagamento, organização de documentação societária e bancária, e intermediação de contratos com fintechs.

Ele centralizava o fluxo de caixa, os rateios internos, os controles administrativos e a migração de recursos entre diferentes fintechs, como Ceopag, Sispay e America Payment. Um dos episódios citados envolve a centralização das operações de 56 postos de combustíveis em uma conta única mantida em fintech.

A ação do MP-SP e da Receita Federal aponta que um ecossistema de fintechs ligadas aos chefes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na Avenida Brigadeiro Faria Lima, principal centro financeiro da cidade. A investigação segue em curso para desmontar completamente a rede criminosa e responsabilizar todos os envolvidos





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