Operação especial no BRT Transolímpica após incêndio na estação Magalhães Bastos

Estação Magalhães Bastos é interditada após incêndio; Mobi-Rio amplia horários em estações alternativas para atender passageiros do corredor Transolímpica.

Os passageiros que dependem diariamente do corredor Transolímpica do BRT no Rio de Janeiro enfrentam uma nova realidade operacional a partir desta terça-feira, dia 21, devido a um incidente inesperado que comprometeu a infraestrutura de transporte na região. A estação Magalhães Bastos , um ponto crucial de conexão para diversos usuários, foi interditada em caráter emergencial após ser atingida por um incêndio de proporções significativas na noite de segunda-feira, dia 20.

O ocorrido gerou danos estruturais que impedem, no momento, a operação segura do espaço, forçando as autoridades municipais e a concessionária Mobi-Rio a redesenharem temporariamente o fluxo de passageiros para evitar colapsos no sistema de mobilidade urbana da Zona Oeste. Para minimizar os impactos causados pelo fechamento, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio estabeleceu diretrizes claras para os usuários das linhas 51, que liga Deodoro ao Recreio, e 52, que conecta Deodoro ao Terminal Alvorada. A recomendação oficial é que a população busque alternativas imediatas nas estações Vila Militar e Padre João Cribbin para realizar o embarque e desembarque. Como medida de suporte, a estação Vila Militar teve o seu horário de atendimento estendido e passará a funcionar ininterruptamente, 24 horas por dia, durante todo o período em que a estação Magalhães Bastos permanecer inoperante. Esta estratégia visa absorver a demanda adicional e evitar aglomerações perigosas em horários de pico, garantindo que os trabalhadores e estudantes não tenham seus deslocamentos inviabilizados pela fatalidade. Além da readequação das rotas de ônibus, a interdição afeta diretamente os usuários que realizam a integração entre o BRT e o sistema de trens da SuperVia, especificamente no ramal Santa Cruz. A orientação das equipes de operação é que esses passageiros privilegiem a estação Vila Militar para realizar a transição entre os modais. Enquanto isso, um contingente técnico já foi mobilizado para avaliar a extensão dos danos causados pelo incêndio e dar início aos reparos necessários para a reconstrução das áreas atingidas. A gestão municipal estima que o trabalho de recuperação seja concluído em um prazo de cinco dias, permitindo o retorno pleno das atividades. Até lá, a presença de equipes de apoio nos arredores das estações visa auxiliar os usuários com dúvidas e garantir a fluidez do trânsito na região, reforçando a importância da colaboração dos passageiros durante este período de transição forçada





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