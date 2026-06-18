Operação do MP e Polícia Civil mira deputado e ex-assessor por suposta ligação com o Terceiro Comando Puro no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 14 mandados de busca contra agentes públicos acusados de atuar em benefício do Terceiro Comando Puro. Foram apreendidos mais de R$ 300 mil e duas pessoas foram presas. A investigação apura interferência para evitar demolição de imóveis ligados ao traficante Peixão.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram, na manhã desta quinta-feira, 18, uma operação para cumprir 14 mandados de busca e apreensão contra agentes públicos investigados por suposta atuação em benefício do Terceiro Comando Puro (TCP), uma das principais facções criminosas do estado.

Os mandados foram cumpridos em endereços na capital fluminense, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na Central de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa) e no Espírito Santo. Entre os alvos está um deputado estadual e um ex-assessor parlamentar.

A investigação apura se os agentes usaram seus cargos para tentar obter informações sobre uma operação policial sigilosa e para impedir a demolição de imóveis ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado como chefe do TCP. Segundo o Ministério Público, o grupo teria alegado que os imóveis seriam destinados a projetos sociais, justificativa que não se confirmou nas apurações, e essa interferência teria contribuído para o adiamento da ação policial.

Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente R$ 166 mil em espécie na residência do deputado e cerca de R$ 150 mil em outros endereços vinculados a ele. Duas pessoas foram presas em flagrante. A defesa dos investigados não havia se manifestado até a última atualização. A Alerj informou que acompanha a operação e está à disposição para colaborar.

A apuração começou na Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil e foi encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça. Os mandados foram autorizados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio. Entre os elementos analisados está a suposta tentativa de evitar a demolição do 'Complexo de Lazer Peixão', em área de preservação ambiental no Complexo de Israel, em Parada de Lucas. O deputado Roosevelt Barreto Barcelos, conhecido como Val Ceasa, é um dos alvos.

Ele foi eleito vereador em 2014 e, desde 2018, exerce seu segundo mandato na Alerj, liderando a bancada do PRD. As informações são da reportagem, com base em dados oficiais e declaracoes do MP-RJ





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