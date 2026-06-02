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Operação do MP contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho movimentou R$ 116 milhões

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Operação do MP contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho movimentou R$ 116 milhões
Comando VermelhoLavagem De DinheiroMinistério Público
📆6/2/2026 9:41 PM
📰jornalodia
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Organização suspeita de lavar dinheiro para o Comando Vermelho movimentou mais de R$ 116 milhões entre 2020 e 2025. Operação do GAECO/MPRJ cumpriu 18 mandados em quatro estados, com foco em Sete Quedas (MS), região de fronteira com o Paraguai.

Nesta terça-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), deflagrou uma operação contra uma organização suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho .

A investigação revelou que o grupo movimentou mais de R$ 116 milhões entre 2020 e 2025, utilizando um esquema financeiro complexo para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Rio e das forças de segurança dos demais estados envolvidos, demonstrando a capilaridade da rede criminosa. Os investigadores identificaram que a movimentação financeira se concentrava principalmente no município de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, região de fronteira com o Paraguai.

Esse local é estratégico para a entrada de armas, cocaína e maconha no Brasil, e a suspeita é de que os recursos transferidos do Rio de Janeiro para contas bancárias na fronteira fossem utilizados para financiar a compra de drogas e armamentos. O fluxo de dinheiro acompanhava a rota do tráfico: as drogas entravam pelo Paraguai, passavam por Mato Grosso do Sul e seguiam para as comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o esquema de lavagem de dinheiro não apenas ocultava a origem ilícita dos valores, mas também sustentava a logística do tráfico em escala nacional. De acordo com o Ministério Público, a organização operava de forma sofisticada, utilizando pessoas jurídicas e contas bancárias de terceiros para movimentar os recursos. A pulverização dos depósitos em diversas contas dificultava o rastreamento, mas as autoridades conseguiram mapear a rede a partir de quebras de sigilo bancário e fiscal.

Os agentes agora analisam o material apreendido para identificar todos os envolvidos e aprofundar as investigações sobre a conexão entre o esquema financeiro e as atividades da facção. A operação representa um duro golpe contra a estrutura de financiamento do Comando Vermelho, que continua a ser uma das principais organizações criminosas do país, responsável por controlar o tráfico de drogas e armas em diversas regiões do Rio de Janeiro e de outros estados.

As investigações seguem em andamento, e novas fases da operação não estão descartadas

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Comando Vermelho Lavagem De Dinheiro Ministério Público Tráfico De Drogas Fronteira

 

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