Operação do MP contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho movimentou R$ 116 milhões

Organização suspeita de lavar dinheiro para o Comando Vermelho movimentou mais de R$ 116 milhões entre 2020 e 2025. Operação do GAECO/MPRJ cumpriu 18 mandados em quatro estados, com foco em Sete Quedas (MS), região de fronteira com o Paraguai.
Nesta terça-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), deflagrou uma operação contra uma organização suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho .
A investigação revelou que o grupo movimentou mais de R$ 116 milhões entre 2020 e 2025, utilizando um esquema financeiro complexo para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Rio e das forças de segurança dos demais estados envolvidos, demonstrando a capilaridade da rede criminosa. Os investigadores identificaram que a movimentação financeira se concentrava principalmente no município de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, região de fronteira com o Paraguai.
Esse local é estratégico para a entrada de armas, cocaína e maconha no Brasil, e a suspeita é de que os recursos transferidos do Rio de Janeiro para contas bancárias na fronteira fossem utilizados para financiar a compra de drogas e armamentos. O fluxo de dinheiro acompanhava a rota do tráfico: as drogas entravam pelo Paraguai, passavam por Mato Grosso do Sul e seguiam para as comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Dessa forma, o esquema de lavagem de dinheiro não apenas ocultava a origem ilícita dos valores, mas também sustentava a logística do tráfico em escala nacional. De acordo com o Ministério Público, a organização operava de forma sofisticada, utilizando pessoas jurídicas e contas bancárias de terceiros para movimentar os recursos. A pulverização dos depósitos em diversas contas dificultava o rastreamento, mas as autoridades conseguiram mapear a rede a partir de quebras de sigilo bancário e fiscal.
Os agentes agora analisam o material apreendido para identificar todos os envolvidos e aprofundar as investigações sobre a conexão entre o esquema financeiro e as atividades da facção. A operação representa um duro golpe contra a estrutura de financiamento do Comando Vermelho, que continua a ser uma das principais organizações criminosas do país, responsável por controlar o tráfico de drogas e armas em diversas regiões do Rio de Janeiro e de outros estados.
As investigações seguem em andamento, e novas fases da operação não estão descartadas
Comando Vermelho Lavagem De Dinheiro Ministério Público Tráfico De Drogas Fronteira
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Acidente na BR-116 em Santa Terezinha deixa 15 mortos após colisão entre van e caminhãoUma colisão frontal entre um caminhão e uma van na BR-116, na Bahia, resultou na morte de pelo menos 15 pessoas. O acidente ocorreu em um trecho não duplicado da rodovia, obrigando a interdição total da pista.
Read more »
Especialista alerta para impacto financeiro da classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristasEx-diplomata americano Ricardo Zúñiga diz que medida deve elevar custos de compliance e risco de desbancarização no Brasil, mas descarta ataques militares.
Read more »
Um dos chefes mais antigos do Comando Vermelho é preso em Campo Grande | Rio de JaneiroMárcio Silva de Souza, conhecido como Verdão, é ex-policial militar do estado de São Paulo e se tornou um dos principais fornecedores de drogas no estado fluminense
Read more »
Polícia Civil realiza operação contra integrantes do Comando VermelhoA Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta terça-feira (2) contra integrantes do Comando Vermelho investigados por tortura, tráfico de drogas e exercício do domínio territorial armado na região de São Gonçalo, Região Metropolitana.
Read more »