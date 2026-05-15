Operação da Polícia Federal Investiga Esquema de Corrupção e Sonegação na Refinaria de Manguinhos

Ação policial no Rio de Janeiro mira contratos de incentivo fiscal e envolve o governador Cláudio Castro e o proprietário da Refit em esquema de sonegação.

A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande escala para desarticular um dos mais complexos e volumosos esquemas de sonegação de impostos já registrados no território brasileiro, com foco especial no estado do Rio de Janeiro.

Esta ação, que ocorre no contexto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a chamada ADPF das Favelas, visa investigar a fundo as irregularidades envolvendo contratos de incentivo fiscal concedidos à antiga Refinaria de Manguinhos, amplamente conhecida como Refit. O cerne da investigação reside na forte suspeita de que a estrutura societária e financeira da refinaria tenha sido deliberadamente manipulada para ocultar a evasão de recursos e fraudar o fisco, utilizando a fachada de incentivos governamentais para expandir sua atuação no mercado de óleo diesel de forma ilícita e desleal.

Dentro do desenrolar das investigações, a Polícia Federal mobilizou diversas equipes especializadas para o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, além de ter determinado sete medidas de afastamento de funções públicas para evitar que provas fossem destruídas ou que a investigação fosse comprometida. Um dos pontos centrais e mais emblemáticos da operação foi a residência do governador Cláudio Castro, localizada em um condomínio de luxo.

Durante as buscas, que se estenderam por três horas e foram acompanhadas pelo próprio governador e sua equipe jurídica, os agentes apreenderam malotes contendo documentos e valores que podem ser cruciais para a elucidação do caso. A investigação sugere que a gestão estadual, sob o comando de Castro, tenha concedido benefícios fiscais indevidos ao longo do ano de 2023, facilitando a operação da refinaria em detrimento do erário público e prejudicando a arrecadação do Estado.

Além do foco na administração pública, a operação tem como alvo principal o proprietário da Refit. A gravidade das acusações é tamanha que as autoridades brasileiras solicitaram a inclusão do nome do empresário na Difusão Vermelha da Interpol, transformando-o em um fugitivo procurado em 196 países. Este movimento demonstra a dimensão internacional do esquema e a determinação das autoridades em evitar a impunidade de quem orquestrou a fraude financeira.

O instrumento jurídico da ADPF das Favelas, embora originalmente criado pelo PSB em 2019 para disciplinar e regulamentar as incursões policiais em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro, acabou por abrir caminho para a revelação de ramificações criminosas que penetram as altas esferas do governo fluminense, evidenciando a conexão entre o crime organizado e a gestão pública. O caso agora assume contornos severos de corrupção sistêmica, evidenciando como a simbiose entre agentes públicos e organizações criminosas pode comprometer drasticamente a saúde financeira do estado.

A análise detalhada dos contratos de incentivo fiscal revela que a Refinaria de Manguinhos não apenas sonegou impostos, mas operou em um regime de privilégios ilegais que distorceram a concorrência no setor de combustíveis, criando um monopólio artificial baseado em fraudes. A Justiça agora avalia a extensão total dos danos causados e a possibilidade de recuperação dos valores desviados, enquanto a sociedade aguarda que as investigações revelem todos os envolvidos neste complexo labirinto de fraudes financeiras e políticas.

A operação reforça a necessidade urgente de maior transparência na concessão de incentivos fiscais e a vigilância rigorosa sobre a gestão de ativos públicos para evitar que a estrutura do Estado seja utilizada para fins privados e criminosos, garantindo que a lei seja aplicada independentemente do cargo ocupado pelos investigados





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