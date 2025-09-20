Head Topics

Operação da Polícia Civil Prende Envolvidos na Morte de Torcedor do Vasco no Rio de Janeiro

Operação da Polícia Civil Prende Envolvidos na Morte de Torcedor do Vasco no Rio de Janeiro
Rio De JaneiroVascoTorcidas Organizadas
A Polícia Civil realizou uma operação para prender os envolvidos na morte de Rodrigo José da Silva Santana, torcedor do Vasco, ocorrida em confronto de torcidas. O presidente da Torcida Jovem do Flamengo (TJF) está entre os presos.

A Polícia Civil deflagrou uma operação policial com o objetivo de prender os envolvidos no assassinato de Rodrigo José da Silva Santana, torcedor do Vasco , ocorrido na noite de 11 de janeiro, durante um confronto entre torcidas organizadas no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação, iniciada na manhã deste sábado, 20 de janeiro, visa cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em diversos bairros das zonas Norte e Oeste da cidade.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está à frente das investigações e cumpre nove mandados de prisão e dez de busca e apreensão, todos relacionados aos envolvidos na morte do torcedor vascaíno. A operação representa um esforço significativo para levar à justiça os responsáveis por este ato de violência, que chocou a cidade e gerou grande comoção entre torcedores e familiares da vítima.\Até o momento, oito homens foram presos em decorrência da operação. Entre os detidos, destaca-se Tiago de Souza Câmara, presidente da Torcida Organizada Jovem do Flamengo (TJF). Tiago Faria da Silva, conhecido como Monstrinho, também foi preso e é apontado pela polícia como o principal responsável pelo disparo que vitimou Rodrigo. As investigações revelaram que, no dia do crime, os criminosos teriam evitado utilizar símbolos de seu time para dificultar a identificação, demonstrando um planejamento prévio para o ataque. As autoridades apreenderam uma grande quantidade de material durante as buscas, que será analisado para identificar outros possíveis envolvidos no crime. A vítima, Rodrigo José da Silva Santana, foi atingida por um tiro na cabeça e deixou quatro filhos, incluindo um bebê de apenas quatro meses. No momento do confronto, a vítima estaria a caminho de um churrasco, segundo informações de familiares. A violência do ataque e a perda de Rodrigo geraram grande comoção e revolta, intensificando a pressão por justiça e por uma resposta efetiva das autoridades.\As investigações sobre o assassinato de Rodrigo José da Silva Santana prosseguem com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos no crime. A DHC segue trabalhando na análise do material apreendido e na coleta de novas informações que possam auxiliar na elucidação do caso. A polícia também está empenhada na busca por dois suspeitos que ainda estão foragidos. A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em combater a violência entre torcidas organizadas e em garantir a segurança da população. Paralelamente às investigações sobre o assassinato, outros acontecimentos chamaram a atenção na cidade, como a construção de uma 'casa' por um casal em situação de rua no Monumento a Estácio de Sá, o retorno dos testes de ônibus elétricos em uma linha após 11 anos, e a extinção de um incêndio em uma loja na Freguesia após 27 horas de combate pelos bombeiros. Adicionalmente, a notícia sobre a apreensão de 300 quilos de lixo da Praia do Flamengo e o flagrante de um novo relacionamento de Carlinhos Maia após dois meses de separação ilustram a diversidade de eventos que ocorrem na cidade, em um contexto de intensa atividade policial e de diversas notícias relevantes

Rio De Janeiro Vasco Torcidas Organizadas Homicídio Polícia Civil

 

