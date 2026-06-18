Operação da PF investiga Jaques Wagner por suposta atuação em favor do Banco Master através da 'emenda Master'

Polícia Federal deflagra nona fase da Operação Compliance Zero contra líder do governo no Senado. Investigação apura suposto recebimento de vantagens indevidas, incluindo apartamento e R$ 3,5 milhões, em troca de articulação por emenda que ampliava limite do FGC, beneficiando banco. Operação autorizada pelo ministro André Mendonça do STF.

A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero , com mandados de busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e outros investigados.

A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), apura supostas vantagens indevidas recebidas por Wagner em troca de atuação política no Congresso Nacional, incluindo um apartamento em Salvador e o pagamento de R$ 3,5 milhões. O foco central das investigações é a chamada 'emenda Master', que pretendia ampliar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) por CPF ou CNPJ.

A emenda foi apresentada à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Segundo a PF, o texto da emenda teria sido redigido pela assessoria do Banco Master e entregue ao então senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, que a apresentou em 13 de agosto de 2024.

As investigações indicam que Jaques Wagner atuou como um dos articuladores da proposta, com contatos telefônicos e encontros com Augusto Lima, sócio do banco e elo entre o Master e o líder do governo. Apesar da pressão de lideranças governistas e da oposição, a emenda não foi acatada pelo relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM). Posteriormente, Ciro Nogueira reapresentou a proposta na forma de um projeto de lei complementar.

A decisão do ministro André Mendonça cita trocas de mensagens e declarações de dirigentes do Banco Master que comemoraram a apresentação da emenda, descrevendo-a como uma 'bomba atômica' para o mercado financeiro. O relatório da PF aponta que a ampliação do FGC beneficiaria o modelo de negócios fraudulento do Banco Master. O senador Plínio Valério negou ter sido procurado por Wagner ou Nogueira para tratar da emenda.

A nona fase da Operação Compliance Zero também atingiu outros alvos além de Jaques Wagner





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jaques Wagner Operação Compliance Zero Emenda Master Banco Master FGC André Mendonça STF Ciro Nogueira PEC Do BC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaques Wagner fez vídeo antes de operação rebatendo acusações sobre Master | BlogsPT tenta desvincular escândalo do partido

Read more »

Durigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterO ‌ministro da Fazenda, Dario Durigan, ​afirmou nesta quinta-feira ​que o líder do governo ⁠no ...

Read more »

Durigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterO ‌ministro da Fazenda, Dario Durigan, ​afirmou nesta quinta-feira, 18, ​que o líder do governo ⁠no Senado, Jaques ‌Wagner (PT-BA), prestará esclarecimentos à Justiça ‌após notícia ‌de busca e ⁠apreensão cumprida pela Polícia Federal no âmbito de uma nova fase da ‌operação Compliance Zero, ‌sobre o ⁠Banco ⁠Master.

Read more »

Jaques Wagner: PF apreende US$ 49 mil em operação sobre Banco MasterJaques Wagner é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master e suposto recebimento de propina e um apartamento pelo senador.

Read more »