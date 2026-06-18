Operação da PF investiga Jaques Wagner por suposta atuação em favor do Banco Master através da 'emenda Master'

Polícia Federal deflagra nona fase da Operação Compliance Zero contra líder do governo no Senado. Investigação apura suposto recebimento de vantagens indevidas, incluindo apartamento e R$ 3,5 milhões, em troca de articulação por emenda que ampliava limite do FGC, beneficiando banco. Operação autorizada pelo ministro André Mendonça do STF.
A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero , com mandados de busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e outros investigados.
A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), apura supostas vantagens indevidas recebidas por Wagner em troca de atuação política no Congresso Nacional, incluindo um apartamento em Salvador e o pagamento de R$ 3,5 milhões. O foco central das investigações é a chamada 'emenda Master', que pretendia ampliar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) por CPF ou CNPJ.
A emenda foi apresentada à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Segundo a PF, o texto da emenda teria sido redigido pela assessoria do Banco Master e entregue ao então senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, que a apresentou em 13 de agosto de 2024.
As investigações indicam que Jaques Wagner atuou como um dos articuladores da proposta, com contatos telefônicos e encontros com Augusto Lima, sócio do banco e elo entre o Master e o líder do governo. Apesar da pressão de lideranças governistas e da oposição, a emenda não foi acatada pelo relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM). Posteriormente, Ciro Nogueira reapresentou a proposta na forma de um projeto de lei complementar.
A decisão do ministro André Mendonça cita trocas de mensagens e declarações de dirigentes do Banco Master que comemoraram a apresentação da emenda, descrevendo-a como uma 'bomba atômica' para o mercado financeiro. O relatório da PF aponta que a ampliação do FGC beneficiaria o modelo de negócios fraudulento do Banco Master. O senador Plínio Valério negou ter sido procurado por Wagner ou Nogueira para tratar da emenda.
A nona fase da Operação Compliance Zero também atingiu outros alvos além de Jaques Wagner
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