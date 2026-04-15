Operação da PF desarticula esquema bilionário de lavagem de dinheiro; MC Poze do Rodo e influenciador Chrys Dias são presos

Polícia Federal cumpre 84 mandados em nove estados e no DF contra grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão. Influenciador Chrys Dias e MC Poze do Rodo foram presos em ação que visa desarticular associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com uso de criptoativos e operações financeiras complexas.

A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte nesta quarta-feira (15) em nove estados brasileiros e no Distrito Federal, cumprindo um total de 84 mandados judiciais, sendo 45 de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. A ação visa desarticular uma complexa associação criminosa suspeita de movimentar ilicitamente mais de R$ 1,6 bilhão em recursos, utilizando diversos métodos para ocultar e dissimular a origem do dinheiro, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de valores em espécie e transações com criptoativos.

Entre os alvos da operação estão o influenciador e empresário Chrys Dias, além do artista de funk MC Poze do Rodo, que foi preso em uma das etapas da Operação Narco Fluxo. As diligências estão concentradas em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo. A Justiça determinou ainda medidas de constrição patrimonial, como o sequestro de bens e restrições societárias, com o intuito de interromper as atividades ilícitas e assegurar o ressarcimento de valores.

Durante as buscas, já foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que auxiliarão no aprofundamento das investigações. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Chrys Dias, com uma expressiva base de 14,7 milhões de seguidores nas redes sociais, é apontado pela Polícia Federal como integrante do grupo investigado por movimentar a vultosa quantia de mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro.

Originário do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, sua projeção na internet se deu ao exibir uma rotina de luxo e manter proximidade com o cenário do funk, especialmente com MC Ryan SP. Seus conteúdos frequentemente ostentam carros esportivos, viagens luxuosas e momentos com a família, composta por sua esposa Débora Paixão e os três filhos, Jade, Lucca e Malu, que também possuem presença digital. Essa exposição familiar e o estilo de vida extravagante solidificaram sua imagem pública. Paralelamente à sua atuação como influenciador, Dias se destaca pela promoção de rifas e sorteios online de bens de alto valor, como carros e imóveis, prática que agora está sob escrutínio das autoridades.

A investigação apura se a estrutura utilizada para divulgar esses sorteios teria servido como fachada para a movimentação de recursos de origem ilícita. Dentre os bens exibidos em suas redes sociais, figuram modelos de luxo de marcas como Mercedes-Benz, Porsche e Lamborghini. MC Ryan SP, de 25 anos, foi detido na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo. O artista, natural da capital paulista, consolidou-se como um dos nomes mais ouvidos pela Geração Z, alcançando milhões de reproduções em plataformas digitais e acumulando mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.

Hits como Revoada Sem Você, Favela e Vergonha Pra Mídia impulsionaram sua carreira, marcada também pelo estilo ostentação, com frequente exibição de carros de luxo em suas redes. Nos últimos anos, MC Ryan SP esteve envolvido em diversas polêmicas fora dos palcos, incluindo uma prisão após realizar manobras com uma Lamborghini em um estádio de futebol em Piracicaba, pela qual pagou R$ 1 milhão de fiança. Ele também foi criticado pela divulgação de um vídeo de agressão à ex-namorada, o que resultou no cancelamento de contratos comerciais, e por abordagens policiais após publicar vídeos dirigindo acima da velocidade permitida.

Sua ausência em um show no Rock in Rio gerou o cancelamento de uma honraria da Câmara do Rio, e sua imagem repercutiu internacionalmente ao divulgar imagens da mansão do jogador Cristiano Ronaldo em Portugal. MC Poze do Rodo, por sua vez, construiu sua carreira no funk carioca, frequentemente associado a episódios policiais e à ostentação em suas redes sociais. A defesa de MC Poze do Rodo declarou desconhecer os autos ou o teor do mandado de prisão e que se manifestará judicialmente após ter acesso aos mesmos, buscando restabelecer sua liberdade e prestar esclarecimentos.





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