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Operação da PF Desarticula Associação Criminosa de MCs e Influenciadores; R$ 1,6 Bilhão em Movimentação Ilícita

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Operação da PF Desarticula Associação Criminosa de MCs e Influenciadores; R$ 1,6 Bilhão em Movimentação Ilícita
Operação PolicialLavagem De DinheiroMC Ryan SP
📆4/15/2026 7:22 PM
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Polícia Federal prende MCs Ryan SP e Poze do Rodo, e influenciador Raphael Sousa Oliveira em operação contra lavagem de dinheiro e movimentação ilícita de valores, incluindo criptoativos. O volume transacionado ultrapassa R$ 1,6 bilhão. Investigações também revelam histórico de violência doméstica e polêmicas envolvendo um dos detidos.

A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande envergadura para desmantelar uma sofisticada associação criminosa dedicada à movimentação ilícita de valores, tanto no território nacional quanto no exterior. A investigação, batizada como Operação Narco Fluxo, mira especificamente no submundo das finanças ilegais, onde criptoativos foram identificados como um dos principais vetores para ocultação de dinheiro.

A ação conta com o apoio estratégico da Polícia Militar do Estado de São Paulo e já resultou na prisão de figuras públicas proeminentes do cenário musical e das redes sociais. Entre os detidos estão os MCs Ryan SP e Poze do Rodo, além do influenciador digital Raphael Sousa Oliveira, conhecido por ser o criador da página Choquei. O empresário de Ryan SP, Chrys Dias, que também atua como influenciador, está entre os alvos da operação.

As investigações apontam que o grupo operava esquemas complexos de lavagem de capitais, empregando um sistema estruturado para dificultar a rastreabilidade e a identificação de recursos provenientes de atividades criminosas. Os métodos utilizados incluíam a realização de operações financeiras de altíssimo valor, o transporte físico de grandes somas de dinheiro em espécie e, de forma notória, a utilização de ativos digitais para realizar transações.

O montante estimado de valores movimentados pelos suspeitos ultrapassa a impressionante marca de R$ 1,6 bilhão, evidenciando a escala e a audácia do esquema criminoso. Mais de 200 policiais federais estão mobilizados para cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. Estas ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos e estão sendo executadas em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal.

A abrangência geográfica da operação demonstra a capilaridade da organização criminosa. Além das prisões e apreensões, foram determinadas medidas rigorosas de constrição patrimonial. O objetivo dessas medidas é o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, visando interromper abruptamente as atividades ilícitas em curso e garantir que os ativos fraudulentamente obtidos sejam preservados para um eventual ressarcimento às vítimas ou ao erário público.

Durante o cumprimento das diligências, equipes já conseguiram apreender uma quantidade significativa de bens, como veículos de luxo, valores em espécie, documentos importantes e diversos equipamentos eletrônicos que serão cruciais para o aprofundamento das investigações e a coleta de provas. Os indivíduos presos e investigados poderão responder criminalmente pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, infrações que acarretam penas severas no ordenamento jurídico brasileiro.

A Operação Narco Fluxo ganha contornos ainda mais polêmicos ao envolver personalidades públicas cujo patrimônio e estilo de vida têm sido frequentemente associados à ostentação. O MC Ryan SP, em particular, já esteve em evidência em outras ocasiões, uma delas relacionada a um incidente de violência doméstica.

Em abril de 2024, imagens de câmeras de segurança vieram à tona, mostrando o funkeiro agredindo a mãe de sua filha, a influenciadora Giovanna Roque. O episódio, ocorrido em 21 de abril, tornou-se público cinco meses depois, gerando forte repúdio nas redes sociais e desencadeando uma onda de cancelamento contra o artista. Apesar desse grave incidente, o relacionamento de Ryan SP e Giovanna Roque tem sido marcado por idas e vindas.

Em uma tentativa de reconciliação surpreendente, Ryan SP pediu Giovanna em casamento em Paris, em frente à Torre Eiffel, com um cenário romântico e um buquê de flores, com a mensagem “Volta comigo”. A decisão do casal de reatar o relacionamento após o episódio de agressão gerou críticas severas nas redes sociais, direcionadas especialmente a Giovanna. Em resposta irônica às críticas, Ryan SP chegou a comentar: “Vocês têm coragem de voltar com um pobre feio! Deixa ‘nós’ em paz”, aumentando ainda mais a repercussão negativa.

O incidente de violência doméstica, embora anterior à deflagração da Operação Narco Fluxo, lança uma sombra sobre a conduta dos envolvidos e levanta questionamentos sobre a relação entre fama, dinheiro e a responsabilidade ética e legal de figuras públicas. A investigação da Polícia Federal agora busca desvendar a teia de crimes financeiros que, aparentemente, se entrelaçam com a vida e as conexões de tais personalidades.

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