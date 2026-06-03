Operação da Draco desarticula esquema de monopólio e extorsão conhecido como 'Máfia da Farinha' no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), realiza a operação "Máfia da Farinha" para combater um esquema de monopólio ilegal e extorsão contra comerciantes. Milicianos e traficantes obrigavam pequenos e médios empresários a comprar produtos como farinha, frutas e carvão a preços abusivos e em quantidades excessivas. A ação também investiga uma empresa envolvida na lavagem de dinheiro e na movimentação financeira do esquema. Foram apreendidos documentos, registros contábeis e aparelhos eletrônicos como parte da investigação.

Agentes da Draco realizam operação contra esquema de monopólio e extorsão . A operação, chamada "Máfia da Farinha", tem como alvo milicianos e traficantes que coagiam comerciantes nas zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro.

Os criminosos exigiam compras exclusivas e em excesso, com preços abusivos, principalmente de farinha, frutas e carvão. A ação também foca em uma empresa usada para lavagem de dinheiro e distribuição. São apreendidos documentos, registros contábeis e eletrônicos. A方案的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的





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